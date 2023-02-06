Nothing уже готує другий смартфон та нові навушники

Компанія Nothing випустила свій перший смартфон у липні 2022 року. Тепер її засновник Карл Пей оголосив про майбутній вихід ще однієї моделі. Крім того, відомо, що виробник готує бездротові навушники, вже треті в лінійці.

Кілька тижнів тому Пей офіційно заявив, що новинка буде преміум-девайсом з кращими характеристиками, ніж у попередньої моделі, Nothing Phone (1), яка належала до середньобюджетного класу.

Цікаво Nothing Phone (1) офіційно представлений: характеристики, ціна та дата старту продажів смартфона

Що відомо про Nothing Phone (2)

Тепер стали відомі ключові характеристики Nothing Phone (2). За даними інсайдерів, смартфон отримає:

Чип Qualcomm Snapdragon 8-ї серії (імовірно 8+ Gen 2).

Щонайменше 12 гігабайтів оперативної та 256 гігабайтів вбудованої пам'яті .

. AMOLED-дисплей з адаптивною частотою оновлення 120 герців.

Акумулятор ємністю 5000 міліампер-годин .

. Крім того, виробник може використовувати в гаджеті більш преміальні матеріали корпусу, ніж у Nothing Phone (1), наприклад, сталеву рамку замість алюмінієвої.

Дизайн варто очікувати в дусі молодшої моделі – з прозорою задньою кришкою та світлодіодами.

Очікується, що Nothing представить новий смартфон у третьому кварталі 2023 року, а рекламна кампанія з тизерами пристрою стартує ближче до літа.

Nothing Ear (2)

Інформацією про навушники поділився інсайдер OnLeaks. Це бездротові Nothing Ear (2), які отримають мінімум зовнішніх змін, порівняно з попереднім поколінням, але принесуть низка унікальних функцій.



У Nothing Ear (2) очікується мінімум відмінностей в дизайні, порівняно з Nothing Ear (1) / Фото OnLeaks

Очікується, що навушники Nothing Ear (2) запропонують персоналізоване активне шумозаглушення, режим прозорості, можливість одночасного під'єднання до двох пристроїв, поліпшений еквалайзер і функцію пошуку навушників, аналогічну Локатору Apple для AirPods.



Навушники Nothing Ear (2) / Фото OnLeaks

Терміни виходу навушників поки невідомі, але, найімовірніше, їхній анонс відбудеться вже найближчим часом.