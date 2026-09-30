Дослідження показує, що відбувається з 12-річними дітьми, які отримують смартфони

Купівля смартфона дітям у віці 12 років суттєво підвищує ризик розвитку розладів харчової поведінки та психологічних проблем у підлітковому віці. Науковці виявили тривожну залежність між раннім доступом до цифрового світу та важкими розладами здоров'я у новому масштабному дослідженні.

Небезпечні цифри та перші симптоми

Дослідники проаналізували опитування тисяч американських школярів, а потім опублікували результати у журналі JAMA Network Open. Вони з'ясували, що серед понад 6200 опитаних підлітків близько 70 відсотків вже мали власний смартфон у віці 12 років.

У цій групі найпоширенішим симптомом стало систематичне переїдання, яке підлітки фіксували у 9 відсотках випадків.

До 14 років вже 24 відсотки власників гаджетів скаржилися щонайменше на один симптом розладу харчування.

Серед підлітків без смартфонів цей показник становив лише 16 відсотків.

Вплив соціальних мереж та оцінка власного тіла

Головною причиною погіршення здоров'я вчені називають постійний доступ до соціальних мереж і контенту про зовнішність. Підлітки зі смартфонами у 12 років удвічі частіше пов'язували власну самооцінку з масою тіла. Також вони на 50 відсотків частіше намагалися компенсувати набір ваги виснажливими тренуваннями або викликом блювання.

Смартфон відкриває молодій людині цілий світ контенту, орієнтованого на зовнішній вигляд,

– прокоментував фахівець із підліткової медицини Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Джейсон Нагата.

Науковець додав, що порівняння себе з блогерами та відредагованими фотографіями руйнує самооцінку дітей і призводить до важких наслідків.

Як захистити здоров'я дитини

Науковці наголошують на тому, що навіть невелике відтермінування купівлі смартфона дає відчутний захисний ефект для психічного здоров'я підлітка.

Ефективна затримка може становити від шести місяців до одного року,

– розповів професор психології та нейробіології Університету Північної Кароліни Мітч Прінштейн.

Батькам радять не поспішати з купівлею гаджетів і ретельно контролювати доступ дітей до соціальних мереж у ранньому віці.