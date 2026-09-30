Опасные цифры и первые симптомы

Исследователи проанализировали опрос тысяч американских школьников, а затем опубликовали результаты в журнале JAMA Network Open. Они выяснили, что среди более чем 6200 опрошенных подростков около 70 процентов уже имели собственный смартфон в возрасте 12 лет.

В этой группе самым распространенным симптомом стало систематическое переедание, которое подростки отмечали в 9 процентах случаев.

К 14 годам уже 24 процента владельцев гаджетов жаловались как минимум на один симптом расстройства питания.

Среди подростков без смартфонов этот показатель составлял всего 16 процентов.

Влияние социальных сетей и оценка собственного тела

Главной причиной ухудшения здоровья ученые называют постоянный доступ к социальным сетям и контенту о внешности. Подростки со смартфонами в 12 лет в два раза чаще связывали собственную самооценку с массой тела. Также они на 50 процентов чаще пытались компенсировать набор веса изнурительными тренировками или вызыванием рвоты.

Смартфон открывает молодому человеку целый мир контента, ориентированного на внешний вид,

– прокомментировал специалист по подростковой медицине Калифорнийского университета в Сан-Франциско Джейсон Нагата.

Ученый добавил, что сравнение себя с блогерами и отретушированными фотографиями разрушает самооценку детей и приводит к тяжелым последствиям.

Как защитить здоровье ребенка

Ученые подчеркивают, что даже небольшая отсрочка покупки смартфона дает ощутимый защитный эффект для психического здоровья подростка.

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Эффективная отсрочка может составлять от шести месяцев до одного года,

– рассказал профессор психологии и нейробиологии Университета Северной Каролины Митч Принштейн.

Родителям советуют не спешить с покупкой гаджетов и тщательно контролировать доступ детей к социальным сетям в раннем возрасте.