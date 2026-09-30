Небезпечні цифри та перші симптоми

Дослідники проаналізували опитування тисяч американських школярів, а потім опублікували результати у журналі JAMA Network Open. Вони з'ясували, що серед понад 6200 опитаних підлітків близько 70 відсотків вже мали власний смартфон у віці 12 років.

  • У цій групі найпоширенішим симптомом стало систематичне переїдання, яке підлітки фіксували у 9 відсотках випадків.
  • До 14 років вже 24 відсотки власників гаджетів скаржилися щонайменше на один симптом розладу харчування.
  • Серед підлітків без смартфонів цей показник становив лише 16 відсотків.

Вплив соціальних мереж та оцінка власного тіла

Головною причиною погіршення здоров'я вчені називають постійний доступ до соціальних мереж і контенту про зовнішність. Підлітки зі смартфонами у 12 років удвічі частіше пов'язували власну самооцінку з масою тіла. Також вони на 50 відсотків частіше намагалися компенсувати набір ваги виснажливими тренуваннями або викликом блювання.

Смартфон відкриває молодій людині цілий світ контенту, орієнтованого на зовнішній вигляд,
– прокоментував фахівець із підліткової медицини Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Джейсон Нагата.

Науковець додав, що порівняння себе з блогерами та відредагованими фотографіями руйнує самооцінку дітей і призводить до важких наслідків.

Як захистити здоров'я дитини

Науковці наголошують на тому, що навіть невелике відтермінування купівлі смартфона дає відчутний захисний ефект для психічного здоров'я підлітка.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Ефективна затримка може становити від шести місяців до одного року,
– розповів професор психології та нейробіології Університету Північної Кароліни Мітч Прінштейн.

Батькам радять не поспішати з купівлею гаджетів і ретельно контролювати доступ дітей до соціальних мереж у ранньому віці.