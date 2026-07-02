Дослідження звинувачує iPhone у падінні народжуваності в США

З 2007 року рівень народжуваності у Сполучених Штатах демонструє стабільне зниження, яке експерти довго не могли пояснити лише економічними чи соціальними чинниками. Нова наукова праця пропонує несподівану відповідь, вказуючи на революційний гаджет, що змінив спосіб спілкування мільйонів людей.

Як смартфон міг знизити народжуваність?

Загальний коефіцієнт фертильності в США впав на 22% з 2007 року. Це тривале зниження неможливо повністю пояснити лише економічними умовами, вартістю житла чи догляду за дітьми. Дослідники з Національного бюро економічних досліджень (NBER) Кейтлін Майєрс та Єзекііль Хупер вирішили перевірити іншу гіпотезу: чи не став причиною демографічного спаду оригінальний iPhone (або iPhone 2G), який представили 9 січня 2007 року. Робота вчених, про яку пише видання Macworld, вказує на пряму кореляцію між появою першого iPhone та різким падінням народжуваності.

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Для того, щоб ізолювати вплив конкретного пристрою, вчені використали унікальну ситуацію, що склалася на ринку США. З моменту виходу iPhone у 2007 році і до початку 2011 року компанія AT&T залишалася ексклюзивним оператором для цього гаджета. Дослідники порівняли динаміку народжуваності в округах з високим рівнем покриття мережі 3G від AT&T і в регіонах, де домінували конкуренти, наприклад, Verizon. Результати виявилися вражаючими: у місцях, де смартфони Apple поширювалися швидше, народжуваність падала значно стрімкіше.

Ми не стверджуємо, що iPhone є єдиною причиною спаду після 2007 року. Але протягом 2008 – 2011 років наші оцінки свідчать про те, що поява сучасного смартфона відіграла значну роль у скороченні кількості народжень у США,

– прокоментували автори дослідження Кейтлін Майєрс та Єзекііль Хупер у своєму звіті для Національного бюро економічних досліджень.

Тінь екрана над особистим життям

Найсильніший вплив смартфони справили на молодь. За даними вчених, доступ до iPhone зменшив кількість народжень серед дівчат віком до 19 років на 4,5 – 8 відсотків, а у віковій групі 20 – 24 роки – на 3,2 – 6,6 відсотків.

Подібні тенденції спостерігали й серед жінок старшого віку, хоча й у менших масштабах. Загалом дослідники дійшли висновку, що поширення смартфона пояснює від 33 до 52 відсотків загального падіння народжуваності серед американок.

Як це пояснити?

Цей феномен має цілком логічне поведінкове підґрунтя. Смартфони змінили спосіб, у який люди проводять свій час. Національні опитування свідчать, що покоління, чия юність збіглася з поширенням гаджетів, витрачає набагато менше часу на особисті зустрічі, побачення та фізичну близькість. Натомість зросла кількість часу, проведеного наодинці з екраном, та популярність споживання порнографії, яка стає цифровим замінником реальних стосунків. Як зазначає видання 9to5Mac, частота статевих актів серед молодих людей значно знизилася саме в період цифрової революції.

Попри переконливі цифри, деякі аналітики закликають до обережності у висновках. Наприклад, Бен Лавджой з 9to5Mac зауважує, що власники iPhone у перші роки після релізу належали до демографічних груп з вищим рівнем освіти та доходів. А ці верстви населення традиційно схильні до планування сім'ї та меншої кількості дітей.

Таким чином, успіх смартфона міг бути не причиною, а лише симптомом глобальних соціальних змін та урбанізації. Проте вчені з NBER наголошують, що навіть після врахування цих факторів, "ефект iPhone" залишається статистично значущим, кидаючи виклик традиційним методам підтримки народжуваності.