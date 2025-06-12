Хтось продає дивні смартфони Essential, які весь інтернет чекав у 2019-му, але так і не отримав

Компанія Essential залишила ринок ще до того, як випустила свій концептуальний смартфон "Gem". Весь інтернет був схвильований ними у 2019 році, але так і не отримав жодного. Тепер ці незвичні пристрої масово з’явились на eBay і продаються за чималі гроші.

Рідкісні прототипи розпродають на eBay

У 2019 році компанія Essential, заснована творцем Android Енді Рубіном, презентувала концепцію радикально нового смартфона "Gem" – вузького, високого пристрою з незвичним форм-фактором. Вважалося, що це буде наступник популярного Essential Phone. Але вже на початку 2020 року компанія збанкрутувала, а проєкт "Gem" залишився лише на рівні прототипу, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5google.

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Було створено лише обмежену кількість тестових пристроїв, і тепер частина з них з’явилася у продажу на eBay. Користувач з ніком "anuket_bay" виставив на продаж щонайменше 6 телефонів, кожен з яких коштує 1200 доларів. Смартфони доступні в різних кольорах – від "голографічного синього" до фіолетового, матового чорного і глянцевого чорного.

Усі ці пристрої нібито повністю робочі, хоча й мають обмежений функціонал.

Вони працюють на кастомному ПЗ від Essential, однак не отримують жодних оновлень.

Камери в них не функціонують, частина інших функцій – теж.

Задня панель є досить крихкою, а на деяких дисплеях з’являються кольорові смуги – зелена або фіолетова.

Попри те, що раніше вже траплялись поодинокі випадки продажу Essential "Gem", нинішній обсяг – найбільший за весь час.

Іронічно, але саме в цей час компанія Nothing нагадала, що придбала Essential на початку 2021 року, оскільки певний час розглядала таку ж назву для своєї компанії. Вона також могла називатися "Stone". Але врешті було вибрано назву "Nothing", за якою компанія відома й сьогодні.

Хоча 1200 доларів за смартфон, який не має базових функцій, виглядає сумнівною інвестицією, для колекціонерів це – шанс отримати шматок нездійсненої технологічної історії.