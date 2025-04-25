Учені зробили приголомшливий портрет Сонця з найвищою роздільною здатністю в історії

Науковці показали найдетальніше зображення Сонця в історії – мозаїку з 200 ультрафіолетових знімків, зроблених апаратом Solar Orbiter. Це новий погляд на розпечену корону зорі та її динамічну атмосферу.

Сонце в деталях

Цю важливу місію виконали спільно NASA і Європейське космічне агентство. Вони поєднали сотні окремих зображень в одну велику фотографію, котра дає змогу роздивитися гарячу плазму, сяючі корональні петлі навколо активних областей, а також темніші, холодніші нитки та виступи, повідомляє 24 Канал.

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Апарат Solar Orbiter вивчає Сонце вже 5 років. Він і раніше робив подібні знімки, але цей, як стверджують науковці, має найбільшу роздільну здатність в історії. Фотографії для цього гігантського колажу зробили 9 березня 2025 року з відстані близько 77 мільйонів кілометрів.

Кожен фрагмент мозаїки був зроблений інструментом Extreme Ultraviolet Imager (EUI), а загальний розмір готового зображення становить 12 544 на 12 544 пікселів.



Нове зображення Сонця з рекордною деталізацією / Фото ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI Team, E. Kraaikamp (ROB)

Його також можна вивчати в повному розмірі на сайті ESA , наближаючи й віддаляючи, немов під мікроскопом. Інтерактивне зображення вказує на різні елементи, такі як спалахи, петлі, світіння корони та інше. Ви можете завантажити фото в двох розмірах.

На фінальному кадрі чітко видно ключові елементи сонячної атмосфери.

Тонкі вусики, які розходяться від зоряної кулі, – це корона, невидима для людського ока, але зафіксована в ультрафіолетовому світлі.

Ближче до поверхні – темні, ниткоподібні утворення. Це протуберанці – плазмові потоки, які вириваються з поверхні Сонця під впливом його магнітного поля. Їх температура досягає близько 10 000 градусів за Цельсієм – значно нижче, ніж у зовнішній короні.

Темна смуга, що проходить перед зіркою і надає їй похмурого вигляду, – це так звана сонячна нитка.

Яскраві плями на поверхні – активні області, де відбуваються спалахи та корональні викиди маси. В звичайному видимому діапазоні там можна було б побачити темні сонячні плями.

А на правому боці зірки видно характерні вигини – корональні петлі, що формуються магнітними силовими лініями.

Це зображення є частиною масштабних зусиль наукової спільноти зрозуміти, як поводиться сонячна атмосфера, чому її температура значно вища, ніж температура поверхні, і яким чином магнітні поля викликають бурі, здатні виводити з ладу супутники та електромережі на Землі.

Учені сподіваються, що подібні знімки допоможуть краще зрозуміти механізми нагрівання Сонця, динаміку плазми та особливості космічної погоди. Але варто сказати чесно – це ще й просто неймовірно красиво. Люди змогли наблизити апарат до нашої зірки настільки, щоб побачити її шалену активність і при цьому зберегти апарат живим. А у відповідь він подарував нам мегазображення, яке точно заслуговує місця в галереї найвеличніших космічних досягнень.