Прощавай Blu-ray: Sony закрила останню фабрику оптичних дисків

Компанія Sony оголосила про припинення виробництва оптичних носіїв Blu-ray Disc (BD) у лютому цього року. Цим рішенням компанія завершила епоху оптичних носіїв і повністю вийшла з ринку, оскільки наступників Blu-ray формат не отримає.

Sony вже припинила випуск Blu-ray дисків для споживчого ринку в середині 2024 року, повідомляє 24 Канал. Тоді залишилося виробництво лише для бізнес-замовників. Однак, з огляду на домінування потокових сервісів, навіть комерційний сегмент більше не приносить достатнього прибутку для підтримки цього напрямку.

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Разом із Blu-ray у минуле також відходять і такі носії, як:

MiniDisc,

MD Data,

MiniDV-касети.

Історія Blu-ray почалася у 2000 році, коли Sony представила перший прототип носія, створений як наступник DVD. У 2006 році формат Blu-ray вийшов на ринок, конкуруючи з HD DVD від Toshiba. Завдяки партнерству Sony з кіностудіями та підтримці формату у консолі PlayStation 3, Blu-ray виграв цю боротьбу, витіснивши HD DVD з ринку.

На цю мить Blu-ray диски ще доступні для покупки на різних онлайн-платформах, проте після завершення виробництва запаси будуть поступово вичерпуватись. Попри зростаючу популярність потокових сервісів і хмарних сховищ, фізичні носії залишаються надійним варіантом довготривалого зберігання даних.

Це кінець Blu-ray?

Оптичні диски, за умови правильного зберігання, можуть зберігати інформацію десятиліттями, на відміну від жорстких дисків, які з часом можуть стати непридатними.

Деякі виробники продовжують інвестувати в оптичні носії. Наприклад, компанія Pioneer створила Blu-ray диск із терміном зберігання до ста років, а інші компанії працюють над носіями, здатними зберігати дані мільйони років.

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Закриття виробництва Blu-ray дисків означає кінець епохи, коли користувачі могли фізично володіти своїми архівами, робити резервні копії чи збирати колекцію улюблених фільмів. Сам же перехід на потокові сервіси означає відмову від фізичної власності, оскільки контент може бути видалений чи змінений у будь-який момент.