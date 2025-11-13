Краса чи загроза людству – наскільки полярне сяйво небезпечне для супутників

Сильна сонячна буря змусила NASA відкласти запуск місії ESCAPADE до Марса. Викиди плазми із Сонця створили яскраве полярне сяйво, але водночас поставили під загрозу супутники, ракети та системи зв’язку на Землі.

Запуск місії ESCAPADE, яку NASA планувала здійснити за допомогою ракети компанії Blue Origin, довелося скасувати через надзвичайно високу сонячну активність. Два потужні корональні викиди маси, які сталися на Сонці, досягли Землі у вівторок, викликавши потужну геомагнітну бурю. Хоча подія подарувала мешканцям північної півкулі вражаюче полярне сяйво, вона також створила серйозні ризики для супутників і космічних місій. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Дивіться також Прощальний маневр МКС: як і коли космічного гіганта поховають на "цвинтарі кораблів"

Чому NASA призупинила запуск місії ESCAPADE?

За словами Деніела Бейкера з Лабораторії атмосферної та космічної фізики Університету Колорадо, такі "подвійні" спалахи – серед найнебезпечніших для космічних апаратів. Після піку 11-річного циклу активності Сонця, який настав минулого року, спалахи та викиди плазми стають частішими й потужнішими. Коли вони спрямовані на Землю, у магнітосфері виникає буря, що може порушити роботу зв’язку, навігаційних систем і навіть електромереж.

Як пише DigitalTrends, за три дні Сонце викинуло три потоки плазми. Два з них об’єдналися і досягли Землі, створивши ризик для супутників і літаків. Супутники на низькій орбіті відчувають короткочасні збої сигналу чи перезапуски систем, тоді як апарати на високих орбітах – наприклад GPS чи метеосупутники – отримують значно більшу дозу радіації. Втім, такі апарати мають спеціальний захист від випромінювання.

На відміну від цього, багато комерційних супутників на низьких орбітах такого захисту не мають, що підвищує ризик втрати зв’язку або пошкодження. Крім того, через бурю ускладнюється відстеження космічного сміття, тому NASA і вирішило перенести запуск – ймовірність зіткнення ракети із уламками у таких умовах різко зростає.

Під час бур ми втрачаємо точні дані про положення об’єктів у космосі. Це означає, що зліт стає небезпечним,

– пояснив Бейкер.

Попри ризики, інші місії поки не скасовані. Зокрема, компанія United Launch Alliance готує запуск супутника Viasat, але заявила, що уважно стежить за сонячною активністю і може змінити плани у будь-який момент.

Науковці зазначають, що нова хвиля сонячної активності може стати найпотужнішою за понад 20 років. Вона нагадує "Хелловінські бурі" 2003 року, але тепер супутників на низькій орбіті у десятки разів більше. Минулі подібні події вже призводили до втрати апаратів – у 2022 році через підвищений опір атмосфери згоріли 40 супутників SpaceX.

За словами керівника місії ESCAPADE Роба Ліліса, запуск міг би відбутися, якби активність Сонця припинилася у вівторок. Однак новий прогноз показав, що ще один корональний викид збігатиметься з моментом відокремлення апаратів від ракети – найкритичнішим етапом місії. Радіація могла пошкодити комп’ютери або завадити розгортанню сонячних панелей. "Ми не хотіли ризикувати у середовищі, яке ставало дедалі небезпечнішим", – сказав Ліліс.

В який спосіб SpaceX і Blue Origin швидше доставлятимуть астронавтів на Місяць?

Після критики через затримки місії Artemis III, SpaceX представила NASA "спрощену" концепцію висадки астронавтів на Місяць. Blue Origin також подала своє бачення прискорення програми. NASA оцінює обидва плани на тлі зростання конкуренції з Китаєм, який планує місячну місію до кінця десятиліття.

SpaceX продовжує тестувати Starship, який уже здійснив 11 безпілотних польотів, з останніми двома успішними. Однак компанія ще не продемонструвала всі необхідні можливості, зокрема дозаправлення на орбіті, що є ключовим перед етапом посадки на Місяць. Blue Origin паралельно працює над власним місячним модулем і отримала близько 835 мільйонів доларів від NASA з моменту укладання контракту у 2023 році. Компанія також планує запуск тестової версії свого апарата Blue Moon Mark 1.