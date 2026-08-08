Сонячне затемнення 12 серпня побачить Північна Америка – де та коли спостерігати

12 серпня Місяць пройде між Землею та Сонцем, створивши рідкісне небесне видовище. Частина Європи побачить повне затемнення, а жителі Північної Америки зможуть спостерігати іншу фазу явища.

Сонячне затемнення відбудеться 12 серпня 2026 року. Його повна фаза буде доступна спостерігачам у частині Європи, однак Північна Америка залишиться за межами смуги повної фази. Про це пише Mashable.

Коли відбудеться сонячне затемнення?

Натомість на значній території континенту Місяць частково закриє Сонце. Часткове затемнення можна буде побачити в окремих районах північної частини США, на Алясці та більшій частині Канади. За даними NASA, точний час явища залежатиме від місця спостереження. На Алясці та в північній частині Канади затемнення відбуватиметься вранці. У східній Канаді його спостерігатимуть уже вдень, а в окремих північних районах США – від середини дня до післяобіднього часу.

Пік затемнення в Анкориджі, штат Аляска, очікується о 8:21 ранку за східним часом США. У Вашингтоні максимальна фаза припаде приблизно на 13:53 за тим самим часовим поясом.

Де в Північній Америці буде видно затемнення?

Найкращі умови для спостереження складуться в північній частині континенту. За інформацією NASA, часткове затемнення можна буде побачити на великій території Канади, а також у північних районах США. Смуга видимості простягатиметься від Аляски до Північної Кароліни.

Однак ступінь затемнення буде різним залежно від конкретного місця. Чим ближче спостерігач перебуватиме до центральної частини зони видимості, тим більшу частину сонячного диска закриє Місяць.

На відміну від повного сонячного затемнення, яке спостерігатимуть у деяких європейських країнах, у Північній Америці Сонце не зникне повністю. Місяць лише частково перекриє його диск.

Саме тому спостерігачі побачать Сонце у формі яскравого серпа, а не повністю темний сонячний диск із видимою короною.

Чому відбувається сонячне затемнення?

Сонячне затемнення виникає тоді, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем і частково або повністю перекриває сонячне світло. У випадку повного затемнення Місяць на певний час повністю закриває Сонце для спостерігачів у вузькій смузі на поверхні Землі. Саме таке явище побачать у частині Європи.

Під час часткового затемнення Місяць перекриває лише частину сонячного диска. Через це Сонце набуває характерної серпоподібної форми.

Для Північної Америки 12 серпня актуальним буде саме другий сценарій.

Як безпечно спостерігати за Сонцем?

Попри те, що в Північній Америці не буде повної фази затемнення, дивитися на Сонце без спеціального захисту все одно небезпечно. Для спостереження необхідні сертифіковані окуляри для сонячних затемнень, які відповідають міжнародному стандарту безпеки ISO 12312-2.

Звичайні сонцезахисні окуляри для цього не підходять. Навіть якщо вони здаються дуже темними, вони не забезпечують необхідного захисту очей від сонячного випромінювання.

Особливої обережності потребують ті, хто планує фотографувати затемнення або спостерігати за ним за допомогою оптичних приладів. Бінокль, телескоп чи камера мають бути обладнані спеціальним сонячним фільтром, встановленим перед оптикою.

Використовувати звичайні фільтри або саморобні засоби захисту для таких приладів не можна.

Чим це затемнення відрізнятиметься для різних регіонів?

12 серпня 2026 року стане цікавим днем для спостерігачів за небесними явищами одразу з кількох причин. Поки частина Європи отримає можливість побачити повне сонячне затемнення, жителі Північної Америки спостерігатимуть часткову фазу.

При цьому умови також відрізнятимуться всередині самого континенту. На Алясці та півночі Канади явище відбудеться вранці, тоді як східні регіони Канади та північ США побачать його пізніше.

Для спостерігачів важливо враховувати не лише дату, а й конкретне місце та місцевий час максимальної фази. Серпень 2026 року загалом буде насиченим для любителів астрономії. Окрім сонячного затемнення, цього місяця очікується щорічний метеорний потік Персеїди, який є одним із найвідоміших метеорних явищ року.