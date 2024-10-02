Чи зможуть українці побачити "вогняне кільце" – унікальне сонячне затемнення 2 жовтня

У середу, 2 жовтня 2024 року відбудеться сонячне затемнення, яке покриє значну частину планети. В деяких частинах Південної півкулі буде видно кільцеподібне сонячне затемнення, причому вузьке коло глядачів стане свідком вражаючого ефекту "вогняного кільця". Та чи зможуть його побачити українці?

Коли спостерігати затемнення "Вогняне кільце"

Точний час затемнення залежить від місцезнаходження. За даними TimeandDate.com, часткову фазу затемнення можна буде побачити об 11:43 за східним стандартним часом (15:43 за Гринвічем), повідомляє Техно 24.

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Кільцева фаза, коли тінь від Місяця створить "вогняне кільце", розпочнеться о 12:50 за східноєвропейським часом (16:50 за Гринвічем). Затемнення досягне свого максимуму о 14:45 за східноєвропейським часом (18:45 за Гринвічем).

Водночас українці, на жаль, не зможуть спостерігати ні часткового сонячного затемнення, ні явища "вогняного кільця". Однак, завдяки трансляції його можна буде побачити онлайн. Трансляція розпочнеться о 20:15 за київським часом.

Сонячне затемнення онлайн

Що таке "вогняне кільце"

Різниця між повним і кільцеподібним сонячним затемненням полягає у відстані Місяця від Землі. Орбіта Місяця навколо Землі є еліптичною, а це означає, що відстань між двома тілами з часом дещо змінюється.



Місячна тінь під час затемнення / Фото NASA

Якщо Місяць розташований досить близько, щоб повністю покрити Сонце, це створює повне сонячне затемнення, коли на Землі з'являється шлях повної темряви – відомий як шлях повного затемнення.

Однак під час затемнення 2 жовтня Місяць буде далі на своїй орбіті. Як наслідок, він не повністю затулятиме Сонце, залишаючи навколо Місяця яскраве світле кільце, відоме як "вогняне кільце".

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Це явище буде видно вздовж шляху шириною 266 кілометрів, що простягається через Тихий океан, Патагонію (південь Чилі та Аргентини) і Атлантичний океан. Тінь пройде прямо через центр Сонця, створюючи цю вражаючу небесну подію.