На жаль українці не зможуть спостерігати це сонячне затемнення, однак усі бажаючі зможуть переглянути онлайн-трансляцію події, яка розпочнеться о 20:15. Ось як відбуватимуться п'ять ключових етапів кільцеподібного сонячного затемнення.

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Етап 1: Перший контакт



Перший етап / Фото K.J. Mulder

Перший контакт – це момент, коли місячна тінь вперше торкається сонця, сигналізуючи про початок часткового затемнення. Коли Місяць поступово закриє все більше сонця, зірка виглядатиме так, ніби від неї відкушують шматок.

Під час цього затемнення перший контакт відбудеться над Тихим океаном об 11:15 за східним стандартним часом (15:42 за Гринвічем).

Етап 2: Другий контакт



Другий етап / Фото D. Munizaga

Другий контакт відбувається, коли більша частина Місяця закриває Сонце, що призводить до явища під назвою "намистини Бейлі", коли навколо країв Місяця утворюються світлі намистини. Це знаменує початок кільцеподібного руху.

Другий контакт очікується о 12:24 за тихоокеанським часом (16:24 за Гринвічем) над Тихим океаном, а на Гавайських островах незабаром після цього можна буде побачити перші ознаки затемнення.

Етап 3: Максимальний контакт



Третій етап / Фото Unsplashed

Під час максимального контакту Місяць повністю вирівнюється з диском Сонця, створюючи культове "вогняне кільце". Цей приголомшливий момент вперше з'явиться о 12:45 за тихоокеанським часом (16:45 за Гринвічем) над Тихим океаном.

Південне Чилі відчує це о 16:20 за східним стандартним часом (20:20 за Гринвічем), а Аргентина – о 16:25 за східним стандартним часом (20:25 за Гринвічем).

Етап 4: Третій контакт



Четвертий етап / Фото NASA

Третій контакт знаменує момент, коли Місяць починає віддалятися від Сонця, завершуючи кільцеподібний рух і повертаючись до часткового затемнення. Ця стадія дає ще один шанс поспостерігати за намистинами Бейлі.

Останній проблиск кільця на суші можна буде побачити в Аргентині о 16:30 EDT (20:30 GMT), після чого часткове затемнення продовжиться до самого кінця.

Етап 5: Четвертий контакт



П'ятий етап / Фото Sam Border

Четвертий контакт – це завершальна стадія затемнення, коли Місяць повністю віддаляється від Сонця. Для цього кільцеподібного затемнення четвертий контакт відбудеться о 17:47 за східним стандартним часом (21:47 за Гринвічем), і подія завершиться.

Яка різниця між кільцеподібним та повним сонячним затемненням

Кільцеподібне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить між Землею і Сонцем, але менший видимий розмір Місяця залишає навколо місячної тіні кільце сонячного світла. На відміну від повного затемнення, коли сонце повністю закрите, кільцеподібне затемнення утворює "вогняне кільце".

Шлях, прокладений тінню по Землі, називається траєкторією затемнення, а центральна частина цієї тіні, яка називається антумбра, є місцем, де спостерігачі бачать повне кільцеподібне затемнення.

Шлях цього затемнення здебільшого перетинає океан, а це означає, що лише близько 175 000 людей – або 0,002% населення планети – побачать повне кільцеподібне затемнення. Однак близько 245 мільйонів людей (3% населення планети) зможуть побачити затемнення хоча б частково.



Шлях сонячного затемнення / Фото NASA

Де буде видно кільцеподібне затемнення

Райони, в яких можна буде побачити "вогняне кільце":

Рапа-Нуї/Острів Пасхи, Чилі : 5-6 хвилин кільцеподібного затемнення, що розпочнеться о 14:03 за східним часом.

: 5-6 хвилин кільцеподібного затемнення, що розпочнеться о 14:03 за східним часом. Кокран, Чилі : 5 хвилин, 40 секунд по колу о 17:21 за центральноєвропейським часом.

: 5 хвилин, 40 секунд по колу о 17:21 за центральноєвропейським часом. Національний парк Періто-Морено, Аргентина : 6 хвилин, 17 секунд за колом о 17:21 за середньоєвропейським часом.

: 6 хвилин, 17 секунд за колом о 17:21 за середньоєвропейським часом. Пуерто-Десадо, Аргентина : 3 хвилини 22 секунди по колу о 17:27 за центральноамериканським часом.

: 3 хвилини 22 секунди по колу о 17:27 за центральноамериканським часом. Пуерто-Сан-Хуліан, Аргентина: 5 хвилин 12 секунд по колу о 17:24 за Гринвічем.

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У деяких регіонах буде спостерігатися часткове затемнення, зокрема