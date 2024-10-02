К сожалению украинцы не смогут наблюдать это солнечное затмение, однако все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию события, которая начнется в 20:15. Вот как будут происходить пять ключевых этапов кольцеобразного солнечного затмения.

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Этап 1: Первый контакт



Первый этап / Фото K.J. Mulder

Первый контакт – это момент, когда лунная тень впервые касается солнца, сигнализируя о начале частичного затмения. Когда Луна постепенно закроет все больше солнца, звезда будет выглядеть так, будто от нее откусывают кусок.

Во время этого затмения первый контакт произойдет над Тихим океаном в 11:15 по восточному стандартному времени (15:42 по Гринвичу).

Этап 2: Второй контакт



Второй этап / Фото D. Munizaga

Второй контакт происходит, когда большая часть Луны закрывает Солнце, что приводит к явлению под названием "бусины Бейли", когда вокруг краев Луны образуются светлые бусины. Это знаменует начало кольцеобразного движения.

Второй контакт ожидается в 12:24 по тихоокеанскому времени (16:24 по Гринвичу) над Тихим океаном, а на Гавайских островах вскоре после этого можно будет увидеть первые признаки затмения.

Этап 3: Максимальный контакт



Третий этап / Фото Unsplashed

Во время максимального контакта Луна полностью выравнивается с диском Солнца, создавая культовое "огненное кольцо". Этот потрясающий момент впервые появится в 12:45 по тихоокеанскому времени (16:45 по Гринвичу) над Тихим океаном.

Южное Чили почувствует это в 16:20 по восточному стандартному времени (20:20 по Гринвичу), а Аргентина – в 16:25 по восточному стандартному времени (20:25 по Гринвичу).

Этап 4: Третий контакт



Четвертый этап / Фото NASA

Третий контакт знаменует момент, когда Луна начинает удаляться от Солнца, завершая кольцеобразное движение и возвращаясь к частичному затмению. Эта стадия дает еще один шанс понаблюдать за бусинами Бейли.

Последний проблеск кольца на суше можно будет увидеть в Аргентине в 16:30 EDT (20:30 GMT), после чего частичное затмение продолжится до самого конца.

Этап 5: Четвертый контакт



Пятый этап / Фото Sam Border

Четвертый контакт – это завершающая стадия затмения, когда Луна полностью удаляется от Солнца. Для этого кольцеобразного затмения четвертый контакт состоится в 17:47 по восточному стандартному времени (21:47 по Гринвичу), и событие завершится.

Какая разница между кольцеобразным и полным солнечным затмением

Кольцеобразное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, но меньший видимый размер Луны оставляет вокруг лунной тени кольцо солнечного света. В отличие от полного затмения, когда солнце полностью закрыто, кольцеобразное затмение образует "огненное кольцо".

Путь, проложенный тенью по Земле, называется траекторией затмения, а центральная часть этой тени, которая называется антумбра, является местом, где наблюдатели видят полное кольцеобразное затмение.

Путь этого затмения по большей части пересекает океан, а это означает, что лишь около 175 000 людей – или 0,002% населения планеты – увидят полное кольцеобразное затмение. Однако около 245 миллионов человек (3% населения планеты) смогут увидеть затмение хотя бы частично.



Путь солнечного затмения / Фото NASA

Где будет видно кольцеобразное затмение

Районы, в которых можно будет увидеть "огненное кольцо":

Рапа-Нуи/Остров Пасхи, Чили : 5-6 минут кольцеобразного затмения, что начнется в 14:03 по восточному времени.

: 5-6 минут кольцеобразного затмения, что начнется в 14:03 по восточному времени. Кокран, Чили : 5 минут, 40 секунд по кругу в 17:21 по центральноевропейскому времени.

: 5 минут, 40 секунд по кругу в 17:21 по центральноевропейскому времени. Национальный парк Перито-Морено, Аргентина : 6 минут, 17 секунд по кругу в 17:21 по среднеевропейскому времени.

: 6 минут, 17 секунд по кругу в 17:21 по среднеевропейскому времени. Пуэрто-Десадо, Аргентина : 3 минуты 22 секунды по кругу в 17:27 по центральноамериканскому времени.

: 3 минуты 22 секунды по кругу в 17:27 по центральноамериканскому времени. Пуэрто-Сан-Хулиан, Аргентина: 5 минут 12 секунд по кругу в 17:24 по Гринвичу.

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В некоторых регионах будет наблюдаться частичное затмение, в частности