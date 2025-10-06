Знаковим днем в історії астрономічних спостережень стане 22 липня 2028 року. Саме в цей день відбудеться повне сонячне затемнення, шлях якого проляже через Австралію та Нову Зеландію. Для мешканців Сіднея це буде унікальна подія, оскільки востаннє таке явище спостерігалося у місті аж у 1857 році.

Найкращі умови для спостереження очікуються у віддалених регіонах Австралії, де фаза повної темряви триватиме понад п'ять хвилин, розповідає Space.com. Шлях місячної тіні завширшки 230 кілометрів простягнеться аж на 11 976 кілометрів, інформує 24 Канал.

Де найкраще спостерігати затемнення 2028 року?

Затемнення розпочнеться на світанку в Індійському океані, пройде через Кокосові та Різдвяні острови, перетне Західну Австралію, Північну Територію, Квінсленд та Новий Південний Уельс, а завершиться над Тасмановим морем біля Нової Зеландії. Загальна тривалість події від першого до останнього контакту з суходолом складе 2 години 49 хвилин.



Траєкторія найкращої видимості сонячного затемнення 2028 року в Австралії та Новій Зеландії / Фото 24 Каналу

Найдовша фаза повного затемнення триватиме 5 хвилин 10 секунд і спостерігатиметься поблизу річки Драйсдейл у Західній Австралії. У Сіднеї, де в смузі затемнення опиняться понад 5 мільйонів людей, повна фаза триватиме 3 хвилини 44 секунди. Хоча Сіднейський оперний театр та міст Гарбор-Брідж стануть ефектним тлом для фото, погода може стати на заваді – історично ймовірність хмарності в цей день становить 47%.

Досвідчені спостерігачі, ймовірно, оберуть віддалені райони, такі як регіон Кімберлі або австралійську глибинку (аутбек), де шанси на ясне зимове небо значно вищі.

Наприклад, для міста Кунунурра ймовірність хмарного дня 22 липня складає лише 11%.

Популярними локаціями також стануть національні парки Банґл-Банґл та Карлу-Карлу ("Мармури диявола").

Очікується, що дороги в цих регіонах будуть сильно завантажені. Крім самого затемнення, ці місця пропонують темне небо для спостереження за ядром Молочного Шляху, а за тиждень після події настане пік метеорного потоку Дельта-Аквариди.

Кінцеву фазу затемнення можна буде побачити на Південному острові Нової Зеландії незадовго до заходу сонця. Часткове сонячне затемнення буде видно на всій території Австралії, Нової Зеландії та в частині Південно-Східної Азії. Наприклад, у Джакарті сонце буде закрито на 89%, у Веллінгтоні – на 83%, у Мельбурні – на 81%, а в Сінгапурі – на 60%.

