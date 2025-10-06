Найкращі умови для спостереження очікуються у віддалених регіонах Австралії, де фаза повної темряви триватиме понад п'ять хвилин, розповідає Space.com. Шлях місячної тіні завширшки 230 кілометрів простягнеться аж на 11 976 кілометрів, інформує 24 Канал.
Дивіться також Космічне рандеву: Місяць зустрічається з двома планетами-гігантами на початку жовтня
Де найкраще спостерігати затемнення 2028 року?
Затемнення розпочнеться на світанку в Індійському океані, пройде через Кокосові та Різдвяні острови, перетне Західну Австралію, Північну Територію, Квінсленд та Новий Південний Уельс, а завершиться над Тасмановим морем біля Нової Зеландії. Загальна тривалість події від першого до останнього контакту з суходолом складе 2 години 49 хвилин.
Траєкторія найкращої видимості сонячного затемнення 2028 року в Австралії та Новій Зеландії / Фото 24 Каналу
Найдовша фаза повного затемнення триватиме 5 хвилин 10 секунд і спостерігатиметься поблизу річки Драйсдейл у Західній Австралії. У Сіднеї, де в смузі затемнення опиняться понад 5 мільйонів людей, повна фаза триватиме 3 хвилини 44 секунди. Хоча Сіднейський оперний театр та міст Гарбор-Брідж стануть ефектним тлом для фото, погода може стати на заваді – історично ймовірність хмарності в цей день становить 47%.
Досвідчені спостерігачі, ймовірно, оберуть віддалені райони, такі як регіон Кімберлі або австралійську глибинку (аутбек), де шанси на ясне зимове небо значно вищі.
Наприклад, для міста Кунунурра ймовірність хмарного дня 22 липня складає лише 11%.
Популярними локаціями також стануть національні парки Банґл-Банґл та Карлу-Карлу ("Мармури диявола").
Очікується, що дороги в цих регіонах будуть сильно завантажені. Крім самого затемнення, ці місця пропонують темне небо для спостереження за ядром Молочного Шляху, а за тиждень після події настане пік метеорного потоку Дельта-Аквариди.
Кінцеву фазу затемнення можна буде побачити на Південному острові Нової Зеландії незадовго до заходу сонця. Часткове сонячне затемнення буде видно на всій території Австралії, Нової Зеландії та в частині Південно-Східної Азії. Наприклад, у Джакарті сонце буде закрито на 89%, у Веллінгтоні – на 83%, у Мельбурні – на 81%, а в Сінгапурі – на 60%.
Повний календар сонячних затемнень до 2030 року
21 вересня 2025 року.
Тип: Часткове затемнення.
Видимість: Австралія, Тихий океан, Атлантичний океан, Антарктида.
17 лютого 2026 року.
Тип: Кільцеподібне затемнення.
Видимість: Атлантичний океан, Південна Америка, Африка.
12 серпня 2026 року.
Тип: Повне затемнення.
Видимість: Гренландія, Ісландія, Іспанія, Росія (Таймир), північ Європи, Арктика.
6 лютого 2027 року.
Тип: Кільцеподібне затемнення.
Видимість: Південна Америка, Атлантичний океан, Африка.
2 серпня 2027 року.
Тип: Повне затемнення.
Видимість: Іспанія, Гібралтар, Північна Африка, Близький Схід, Саудівська Аравія, Ємен. В Україні частково видиме.
26 січня 2028 року.
Тип: Кільцеподібне затемнення.
Видимість: Південна Америка, Антарктида.
22 липня 2028 року.
Тип: Повне затемнення.
Видимість: Індійський океан, Австралія, Нова Зеландія.
14 січня 2029 року.
Тип: Часткове затемнення.
Видимість: Північна Америка.
12 червня 2029 року.
Тип: Часткове затемнення.
Видимість: Північна Азія, Арктика.
11 липня 2029 року.
Тип: Часткове затемнення.
Видимість: Південна Америка, Антарктида.
5 грудня 2029 року.
Тип: Часткове затемнення.
Видимість: Антарктида.
1 червня 2030 року.
Тип: Кільцеподібне затемнення.
Видимість: Північна Африка, Європа, Україна (лише Крим), Азія, Росія, Китай, Японія. Максимальна тривалість кільцеподібної фази становитиме 5 хвилин 21 секунду.
25 листопада 2030 року.
Тип: Повне затемнення.
Видимість: Південна Африка, Індійський океан, Австралія, Антарктида.