Лучшие условия для наблюдения ожидаются в отдаленных регионах Австралии, где фаза полной темноты продлится более пяти минут, рассказывает Space.com. Путь лунной тени шириной 230 километров протянется аж на 11 976 километров, информирует 24 Канал.

Где лучше всего наблюдать затмение 2028 года?

Затмение начнется на рассвете в Индийском океане, пройдет через Кокосовые и Рождественские острова, пересечет Западную Австралию, Северную Территорию, Квинсленд и Новый Южный Уэльс, а завершится над Тасмановым морем возле Новой Зеландии. Общая продолжительность события от первого до последнего контакта с сушей составит 2 часа 49 минут.



Траектория лучшей видимости солнечного затмения 2028 года в Австралии и Новой Зеландии / Фото 24 Канала

Самая длинная фаза полного затмения продлится 5 минут 10 секунд и будет наблюдаться вблизи реки Драйсдейл в Западной Австралии. В Сиднее, где в полосе затмения окажутся более 5 миллионов человек, полная фаза продлится 3 минуты 44 секунды. Хотя Сиднейский оперный театр и мост Гарбор-Бридж станут эффектным фоном для фото, погода может помешать – исторически вероятность облачности в этот день составляет 47%.

Опытные наблюдатели, вероятно, выберут отдаленные районы, такие как регион Кимберли или австралийскую глубинку (аутбек), где шансы на ясное зимнее небо значительно выше.

Например, для города Кунунурра вероятность облачного дня 22 июля составляет лишь 11%.

Популярными локациями также станут национальные парки Бангл-Бангл и Карлу-Карлу ("Мраморы дьявола").

Ожидается, что дороги в этих регионах будут сильно загружены. Кроме самого затмения, эти места предлагают темное небо для наблюдения за ядром Млечного Пути, а через неделю после события наступит пик метеорного потока Дельта-Аквариды.

Конечную фазу затмения можно будет увидеть на Южном острове Новой Зеландии незадолго до захода солнца. Частичное солнечное затмение будет видно на всей территории Австралии, Новой Зеландии и в части Юго-Восточной Азии. Например, в Джакарте солнце будет закрыто на 89%, в Веллингтоне – на 83%, в Мельбурне – на 81%, а в Сингапуре – на 60%.

