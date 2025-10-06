Как наблюдать сближение Луны с планетами?

В течение двух ночей подряд, 5 и 6 октября, украинцы могут увидеть, как Луна приблизится к двум газовым гигантам – Сатурну и Нептуну. Хотя в астрономии такие события называют соединением, стоит понимать, что это лишь видимая близость на небе с перспективы нашего взгляда, а не физическое сближение объектов в космосе. Они, как и всегда, будут разделены миллионами километров, но для людей на Земле, которые наблюдают небесную плоскость вокруг себя, будут выглядеть очень близкими, пишет 24 Канал со ссылкой на Star Walk.

5 октября состоялась "встреча" с Сатурном

В ночь с 5 на 6 октября произошло сближение Луны с Сатурном. Наш спутник, освещенный на 98%, прошел рядом с планетой, которая была видима как небольшая, но яркая точка, звездная величина которой составляла 0.6. Это означает, что планету можно легко найти на небе даже невооруженным глазом

Наблюдать планету сейчас можно без специального оборудования, хотя бинокль поможет рассмотреть объекты лучше. Сатурн находится в созвездии Рыб.

Как найти Нептун 6 октября?

Уже этой ночью, с 6 на 7 октября, Луна продолжит свое путешествие и пройдет вблизи Нептуна. Это событие будет более сложным для наблюдения. Нептун – самая отдаленная планета Солнечной системы, и ее яркость значительно ниже (звездная величина 7.8), поэтому увидеть ее невооруженным глазом невозможно.

Чтобы найти тусклое пятнышко Нептуна возле яркой Луны, понадобится бинокль или телескоп. Как и в случае с Сатурном, оба объекта будут располагаться в созвездии Рыб. Несмотря на то, что Луна будет почти полной и ее свет может мешать, терпеливые наблюдатели смогут отыскать ледяного гиганта.

Чтобы облегчить себе поиски, можно воспользоваться специальными программами, которые показывают расположение небесных объектов:

Среди таких приложений можно упомянуть Star Walk 2, доступный как для iOS, так и для Android. Открывайте приложение, предоставьте разрешение к камере и геолокации и наведите камеру на небо. Для начала работы нажмите на пиктограмму компаса слева, она откалибрует положение. Функция дополненной реальности покажет вам, где сейчас каждая планета, а кнопка поиска позволит найти Луну и планеты.

Sky Tonight – это аналогичное бесплатное мобильное приложение, которое использует аппаратное обеспечение вашего смартфона, чтобы определить, где вы находитесь, и показывает положение небесных объектов в реальном времени на карте неба над вами.

Сервис Time and Date имеет интерактивный инструмент, который позволяет установить дату, которую вы хотите просмотреть, показывая время восхода и захода каждой планеты, где на небе их можно увидеть, и насколько сложно их будет увидеть.

Что дальше?

Октябрь будет богатым на астрономические события с участием Луны. После встреч с Сатурном и Нептуном наш спутник продолжит свой путь по небу и "посетит" другие планеты: