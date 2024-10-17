Марсохід NASA Perseverance зафіксував сонячне затемнення на Червоній планеті

Perseverance знову надіслав приголомшливі знімки з поверхні Марса, цього разу зафіксувавши часткове сонячне затемнення, коли Фобос, один із супутників Марса, проходив перед Сонцем. Це затемнення особливе тим, що Фобос має неправильну форму і нагадує картоплину.

Ця подія, що сталася 30 вересня і завдяки силуету супутника на тлі Сонця ми маємо змогу чітко розгледіти унікальний силует Фобоса, що буває не так часто.

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Фобос, один з двох супутників Марса, відомий своєю незвичайною формою, що нагадує картоплину з розмірами приблизно 27х22х18 кілометрів. Обертаючись навколо Марса на відстані лише 6 000 кілометрів,

Фобос рухається набагато ближче до своєї планети, ніж Місяць Землі, який знаходиться на відстані близько 384 000 кілометрів від нашої планети. Швидкісний Місяць робить три оберти навколо Марса за один день, що різко контрастує з повільним обертанням Місяця Землі.



Фобос на тлі Сонця / Фото NASA

Хоча Фобос може виглядати як астероїд, його майже ідеальна орбіта змусила вчених поставити під сумнів це припущення. Якби Фобос спочатку був астероїдом, захопленим гравітацією Марса, він, ймовірно, мав би нерегулярну орбіту. Сучасні теорії припускають, що Фобос і другий супутник Марса, Деймос, або утворилися з того ж матеріалу, що й Марс, або виникли після зіткнення Марса з іншим небесним об'єктом.



Закінчення затемнення на Марсі / Фото NASA

Perseverance не вперше фіксує сонячне затемнення з Марса. Вперше марсохід задокументував таку подію у квітні 2022 року і ще раз у лютому 2024 року.

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Однак історія спостережень за сонячними транзитами Фобоса тягнеться ще далі: