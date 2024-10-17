Марсоход NASA Perseverance зафиксировал солнечное затмение на Красной планете

Perseverance снова прислал потрясающие снимки с поверхности Марса, на этот раз зафиксировав частичное солнечное затмение, когда Фобос, один из спутников Марса, проходил перед Солнцем. Это затмение особенно тем, что Фобос имеет неправильную форму и напоминает картофелину.

Это событие, произошло 30 сентября и благодаря силуэту спутника на фоне Солнца мы можем четко разглядеть уникальный силуэт Фобоса, что бывает не так часто.

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Фобос, один из двух спутников Марса, известен своей необычной формой, напоминающей картофелину с размерами примерно 27х22х18 километров. Вращаясь вокруг Марса на расстоянии всего 6 000 километров,

Фобос движется намного ближе к своей планете, чем Луна Земли, которая находится на расстоянии около 384 000 километров от нашей планеты. Скоростная Луна делает три оборота вокруг Марса за один день, что резко контрастирует с медленным вращением Луны Земли.



Фобос на фоне Солнца / Фото NASA

Хотя Фобос может выглядеть как астероид, его почти идеальная орбита заставила ученых поставить под сомнение это предположение. Если бы Фобос изначально был астероидом, захваченным гравитацией Марса, он, вероятно, имел бы нерегулярную орбиту. Современные теории предполагают, что Фобос и второй спутник Марса, Деймос, либо образовались из того же материала, что и Марс, либо возникли после столкновения Марса с другим небесным объектом.



Окончание затмения на Марсе / Фото NASA

Perseverance не впервые фиксирует солнечное затмение с Марса. Впервые марсоход задокументировал такое событие в апреле 2022 года и еще раз в феврале 2024 года.

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Однако история наблюдений за солнечными транзитами Фобоса тянется еще дальше: