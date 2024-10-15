После успешного запуска и выхода на орбиту, космический аппарат отделился от верхней ступени ракеты, как и было запланировано, и вышел на связь с Землей. Телеметрия Europa Clipper подтвердила, что все бортовые системы полностью функционируют. Амбициозная миссия аппарата официально началась.

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Процесс отсоединения Europa Clipper и начало исторического путешествия аппарата.

Чем займется Europa Clipper

Europa Clipper – крупнейший на сегодня межпланетный зонд NASA общей массой почти 6 тонн (5900 кг), включая топливо. Почти половина веса космического аппарата приходится на топливо, которое будет питать его 24 двигателя во время многочисленных гравитационных маневров.

Первый из них состоится вблизи Марса в начале 2025 года,

второй – вблизи Земли в 2026 году.

Это поможет зонду на пути к системе Юпитера. Ожидается, что космический аппарат прибудет к спутнику газового гиганта в апреле 2030 года.

Поиск жизни в подповерхностном океане Европы

Европа, один из крупнейших спутников Юпитера, является уникальным среди небесных тел. Ученые считают, что под ее толстым слоем льда может существовать огромный, теплый, соленый океан, который содержит больше воды, чем все океаны Земли вместе взятые.

Это делает Европу главным кандидатом на существование внеземной жизни. Основной целью Europa Clipper является поиск признаков жизни в этом подповерхностном океане.

Интересный факт! На борту зонда находится памятная плита, которая символизирует стремление человечества к пониманию, прославляя воду как источник жизни.



Памятная плита установлена на аппарат Europa Clipper / Фото NASA

На далекой от Солнца орбите Europa Clipper будет полагаться на две массивные солнечные батареи, каждая из которых достигает 30 метров, чтобы генерировать энергию, необходимую для его научных инструментов.

Космический аппарат оснащен девятью современными приборами, среди которых:

оптические и инфракрасные камеры,

магнитометр,

подповерхностный радар,

масс-спектрометр.

Эти инструменты помогут изучить ледяную оболочку Европы, ее потенциальные гейзеры, а также магнитные и гравитационные поля.

Миссия – раскрыть тайну Европы

Планируется, что основная научная миссия Europa Clipper продлится 100 дней с возможностью ее продления. Космический аппарат совершит 49 близких пролетов мимо Европы на расстоянии до 25 километров от ее поверхности.

Во время этих пролетов он будет собирать данные о ледяном покрове спутника, разломах и любых гейзерах, которые могут извергаться из его подземного океана. Ученые надеются, что эти данные прольют свет на внутреннее строение Европы и возможность существования на ней жизни.

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Какие вызовы перед Europa Clipper

Несмотря на многообещающий характер миссии, все еще существуют опасения относительно устойчивости космического аппарата к суровой радиационной среде Юпитера. Транзисторы, используемые в электронике Europa Clipper, могут быть не полностью устойчивыми к уровням радиации вокруг Юпитера, что вызывает определенную неопределенность. Ожидается, что NASA решит эти проблемы в ходе миссии.