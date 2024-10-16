Второй хвост кометы АТЛАС

Второй хвост с другой стороны противоречит физике, ведь он должен появляться лишь позади объекта, который распадается в процессе полета сквозь космос, разрушаясь под воздействием Солнца. Он не может предшествовать самому объекту. Поэтому дополнительная линия света, объясняют ученые, на самом деле является редкой иллюзией, которая возможна только тогда, когда наша планета находится в определенном положении относительно кометы, пишет LiveScience.

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C/2023 A3, также известная как Цучиншань-АТЛАС, является чрезвычайно яркой кометой, которая, вероятно, происходит из Облака Оорта – скопления ледяных объектов во внешних областях Солнечной системы. Впервые она была обнаружена в начале 2023 года между Сатурном и Юпитером, когда направлялась к внутренним планетам. Дальнейшие наблюдения показали, что комета, вероятно, вращается вокруг Солнца раз в 80 660 лет.

Комета была видима невооруженным глазом в течение последних нескольких недель после того, как в конце сентября пролетела вокруг Солнца. В Украине ее видели с 13 по 15 октября сначала в южных, а затем и в центральных и западных областях, когда она достигла ближайшей точки к Земле – 70,6 миллионов километров от нашей планеты, что в 180 раз дальше от нас, чем Луна.

В воскресенье (13 октября) астрофотограф Михаэль Егер сфотографировал комету в ночном небе вблизи Мартинсберга, Австрия. В дополнение к обычно яркому хвосту, фотографии показали, что комета имеет более слабую полосу света, почти невидимую невооруженным глазом. Эта полоса известна как "антихвост" и она отходит от тела кометы в противоположном направлении. В понедельник (14 октября) Егер сделал еще один снимок кометы, который оказался значительно более четким.

Второй снимок, четкий, вы можете видеть на главном изображении этого материала. Первый, с едва заметным "антихвостом", можно увидеть далее:



Первый снимок "антихвоста" кометы / Фото Michael Jäger

Еще один снимок "антихвоста" опубликовали на сайте SpaceWeather. Его сделал Ярелис Медина в Пуэрто-Рико:



Антихвост кометы АТЛАС / Фото Ярелис Медина

Как формируется "антихвост"

Обычный хвост кометы состоит из следов пыли и газа, которые сдуваются с кометы солнечным излучением. Но из чего же состоит "антихвост"? Ученые говорят, что они не формируются из обломков, оторвавшихся от кометы. Вместо этого состоят из пыли, которая недавно оставила комета на своей орбите вокруг Солнца.

Представьте себе полет кометы. Она оставляет за собой мелкую пыль, которая некоторое время еще летает в космосе, оставаясь на том же месте, где была сброшена, как след от самолета в небе. Это можно представить, как своеобразный плоский диск вокруг Солнца. Когда Земля проходит через эту плоскость, как было на выходных, эта остаточная пыль освещается Солнцем и отражается обратно на Землю, создавая впечатление второго хвоста.

Другие случаи

Несколько других недавних комет также "отращивали" антихвосты, пролетая мимо Земли. Самыми яркими примерами были зеленая комета C/2022 E3 (ZTF), которая развила антихвост во время прохождения мимо Земли в январе 2023 года, и комета 12P/Понс-Брукса, известная как комета дьявола, которая отрастила второй хвост во время своего ближайшего сближения в июне этого года.

Лучшие фото кометы

В сети сейчас очень много снимков кометы, ведь ее видели миллионы людей по всему миру. Вот лучшие снимки:



C/2023 A3, также известная как Цучиншань-АТЛАС, сфотографирована с воздуха 14 октября / Фото @Val_Italo на X

Также можно найти немало видео, которые показывают, как комета движется по небу по мере вращения Земли. Одно из таких опубликовал Дэвид Бланшар, ученый-метеоролог, который изучает ураганы с 1981 года. Он сделал таймлапс 13 октября 2024 года на озере Ашерст в штате Аризона. Его ролик можно найти по ссылке.

Похожее видео опубликовал пользователь Rondselsoft на YouTube.

Таймлапс кометы Цучиншань-АТЛАС: видео

Однако наиболее эпично это удалось сделать NASA. Астронавт Мэтью Доминик прислал на землю видео, на котором видно и комету, и северное сияние.

Комета и северное сияние в одном кадре с борта МКС: видео



Комету Цучиншань-Атлас наблюдали над горой Адамс 14 октября / Фото @KennethLerose



Комета, сфотографирована вместе с "антихвостом" ученым обсерватории благодаря высокотехнологичному телескопу / Фото @astrofalls



Комета, сфотографирована вместе с "антихвостом" ученым обсерватории благодаря высокотехнологичному телескопу / Фото @astrofalls



C/2023 A3 или Tsuchinshan-ATLAS сфотографирована в Аризоне / Фото @seanparkerphoto



Автор этого снимка пишет, что использовал "специальную камеру" для темного неба, чтобы снять мозаику кометы, а затем составить из нее одно большое фото / Фото @AJamesMcCarthy

Эта 30-минутная экспозиция показывает не только комету ATLAS, но и слабую комету 13p/Ольберса, которая пролетала через Солнечную систему в то же время, но была слишком далеко. На снимке ее невозможно распознать, если не знать, где искать.



Комету 13p/Ольберса можно едва разглядеть / Фото @AJamesMcCarthy/@0610_steven