Соответствующими кадрами поделились в местных телеграм-каналах. Потенциально комету можно будет заметить в вечернем небе и в ближайшие дни.

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Где видели комету ATLAS

Около 11 вечера 14 октября жители Хмельницкого смогли увидеть пролет кометы ATLAS над их городом. Соответствующее зрелище они сразу же сфотографировали и распространили в сети.

Пролет кометы над Хмельницким / Фото из местного телеграмм-канала

Одесса

Также комету заметили и жители Одессы. На обнародованных фото видно яркий шлейф, который оставляет после себя комета.

Львов

Яркое зрелище видели и во Львовской области. Лучше всего ее будет видно завтра в 19:00 с западной стороны Львова.



Комета пролетала над Львовской областью / Фото из местного телеграмм-канала



Жители Львовской области видели комету / Фото из местного телеграм-канала

Днепр

Увидели самую яркую комету за последние 13 лет и жители Днепропетровской. Они могли наблюдать невооруженным глазом за кометой в виде яркого пятна с длинным вытянутым хвостом. Видели комету ATLAS в Никополе.



Жители Днепропетровской области видели комету над регионом / Фото из местного телеграм-канала

Такое уникальное зрелище также видели жители Ивано-Франковской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.