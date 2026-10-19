Чи працюють сонячні панелі взимку: все про ефективність у холодну пору

Багато власників приватних будинків відкладають купівлю сонячної електростанції через страх, що взимку вона не працюватиме. Насправді низькі температури фотоелементам не шкодять.

Мороз, сніг і короткий день: як працюють панелі

Фотоелектричні модулі перетворюють на електрику саме світло, а не тепло. Тому в морозний день при ясному небі система продовжує виробляти струм. Низькі температури навіть допомагають кремнієвим елементам: електричний опір компонентів зменшується, а перегрівання, через яке панелі втрачають енергію влітку, не загрожує, пише 24 Канал.

Найкраще сонячні батареї працюють за яскравого сонця та прохолодної погоди. Сучасні панелі розраховані на експлуатацію в діапазоні температур від -30 до +80 градусів Цельсія, а окремі моделі витримують до -60 градусів Цельсія. М'які зимові температури, які останніми роками переважають в Україні, не впливають на здатність станції виробляти електроенергію.

Що знижує зимову генерацію

Попри це, взимку станції виробляють менше енергії, ніж улітку. Головна причина – скорочення світлового дня: панелі працюють менше годин на добу. В Україні зимова генерація в середньому падає у 2 – 3 рази порівняно з літніми показниками. Чим південніше розташована система, тим меншою буде різниця. Через це на виробіток тієї самої кількості енергії взимку потрібно щонайменше вдвічі більше панелей.

Впливає й хмарність. За щільних хмар генерація становить лише 20 – 40% від піку ясного дня, а в особливо похмурі періоди падає до 10 – 25%. Проте навіть тоді панелі продовжують виробляти електрику, хоч і в менших обсягах.

Чи заважає сніг

Сніг може як блокувати генерацію, так і допомагати. Якщо панелі лише злегка припорошені, світло проходить між сніжинками. Темне скло швидко нагрівається, щойно з'являється сонце, і розтоплює сніговий шар.

Окремо працює ефект альбедо. Сніг на землі або даху відбиває сонячні промені на поверхню панелей (якщо вони двосторонні), наче дзеркало, і збільшує надходження світла. Завдяки цьому батареї отримують додаткову енергію навіть у хмарну погоду.

Як отримати більше енергії взимку

Для максимальної зимової ефективності експерти радять монокристалічні панелі з коефіцієнтом корисної дії 18 – 22%. Вони генерують більше енергії за однакового освітлення, бо виготовлені з високоочищеного кремнію, а їхній чорний колір краще поглинає промені.

Ще одне рішення – двосторонні панелі, які вловлюють світло обома боками. Їхня ефективність на 10 – 20% вища, ніж у традиційних односторонніх батарей, особливо коли на землі лежить сніг.