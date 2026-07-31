SpaceX показала нові відео м’якої посадки Starship у океан

SpaceX оприлюднила серію нових відео, які показують м’яку посадку верхнього ступеня Starship в океан після 13-го запуску. Компанії вдалося зафіксувати як сам фінальний маневр, так і драматичні кадри над водою та з борту корабля. Для Starship це був важливий тест одразу кількох ключових технологій. Але попереду в системи ще багато роботи, перш ніж вона стане справді багаторазовою.

Сам запуск відбувся 24 липня зі Starbase у Південному Техасі й став важливим випробуванням для системи, яку SpaceX хоче зробити багаторазовою. Детальніше про зйомку цих моментів розповів Space.com.

Starship Version 3, який летів у п’ятницю, має висоту близько 124 метрів і складається з прискорювача Super Heavy та верхнього ступеня Ship. Саме верхній ступінь має виконувати основну роботу вже після виходу в космос, зокрема під час місій на орбіті та майбутніх польотів у межах місячної програми.

Landing burn and splashdown of Starship on Flight 13 pic.twitter.com/I1BWnGKpPo — SpaceX (@SpaceX) July 28, 2026

Як SpaceX знімала посадку Starship?

Щоб зафіксувати приводнення, SpaceX залучила дрони та камери, встановлені на супровідному кораблі. Завдяки цьому компанія змогла показати одразу кілька ракурсів одного й того ж маневру – від моменту спуску над океаном до фінального торкання води.

На оприлюднених відео видно, як Starship проходить завершальну фазу польоту та стабілізується перед посадкою. Для SpaceX це був ще один крок до перевірки технологій, які в майбутньому мають зробити систему придатною для повторного використання.

Що означає цей тест для програми Starship?

У цій місії ракета мала підтвердити, що верхній ступінь здатен виконати кілька ключових завдань поспіль – вивести на орбіту супутники Starlink, перезапустити двигун у космосі та безпечно завершити політ над океаном. Для інженерів це важливо не лише як видовищний результат, а й як перевірка реальної надійності системи.

SpaceX і далі працює над тим, щоб Starship став повністю багаторазовим і міг використовуватися для нових запусків значно швидше, ніж нинішні ракети. У перспективі саме ця система має стати основою для майбутніх місій з астронавтами на Місяць і для запуску ще потужніших партій Starlink.

Що відомо про Starship Version 3?

Starship Version 3 – це найновіша ітерація системи, яку SpaceX випробовує в межах свого довгострокового плану зі створення важкої ракети нового покоління. Її розробляють як платформу, що має поєднати велику вантажопідйомність, повторне використання та здатність працювати в складних космічних місіях.

Попри успішні демонстрації, до повноцінної багаторазової експлуатації Starship ще далеко. Кожен новий запуск покликаний наблизити компанію до моменту, коли ракета зможе літати регулярно й без таких складних підготовчих процедур.