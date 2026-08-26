SpaceX будує нову космічну базу за 100 мільярдів доларів – що задумав Маск

SpaceX оголосила про один із наймасштабніших проєктів у своїй історії. Нова база в Луїзіані займатиме територію понад 50 тисяч гектарів і стане важливою частиною планів компанії щодо майбутніх польотів.

Компанія Ілона Маска SpaceX планує побудувати в американському штаті Луїзіана найбільший у своїй історії космічний стартовий комплекс. Проєкт отримав назву Starbase Louisiana, а його орієнтовна вартість становитиме 100 мільярдів доларів. Про це пише ВВС.

Навіщо SpaceX знадобилася нова база такого масштабу?

Будівництво має розпочатися у 2027 році на території площею близько 125 тисяч акрів, або приблизно 50 585 гектарів. Майданчик розташовуватиметься в районі Пекан-Айленд у південній частині Луїзіани, розширюючи присутність SpaceX за межі нинішніх майданчиків компанії в Техасі та Флориді.

У SpaceX заявили, що новий об'єкт створюють передусім для різкого збільшення кількості польотів корабля Starship. Компанія розраховує, що база зможе забезпечувати тисячі запусків Starship на рік. Серед потенційних напрямків польотів SpaceX називає навколоземну орбіту, Місяць, Марс та інші цілі за межами Землі.

За задумом SpaceX, Louisiana стане не просто черговим стартовим майданчиком, а великою автономною інфраструктурою для роботи з ракетами. За даними американських джерел, проєкт передбачає власне виробництво палива, генерацію електроенергії, об'єкти для підготовки транспортних засобів, можливості для морських перевезень і навіть аеропорт.

Чим Starbase Louisiana відрізнятиметься від бази в Техасі?

Назва нового комплексу не випадкова. У SpaceX вже є Starbase на південному краю Техасу, де компанія проводить випробування та розробку Starship.

У 2025 році мешканці району в окрузі Камерон, де розташовані операції SpaceX, проголосували за створення на цій території окремого міста під назвою Starbase.

Однак новий комплекс у Луїзіані має значно більший масштаб. За інформацією Louisiana Economic Development, йдеться про об'єкт, який стане найбільшим у своєму роді у світі. SpaceX розраховує використовувати його для значно вищої частоти запусків, ніж це можливо на нинішніх майданчиках.

Окремі деталі проєкту свідчать, що компанія фактично створює цілу промислову екосистему навколо Starship. Саме це пояснює величезний заявлений масштаб інвестицій.

Скільки робочих місць створить SpaceX?

Новий космодром має стати великим економічним проєктом і для самої Луїзіани.

SpaceX очікує створити понад 3 000 прямих робочих місць. За оцінкою Louisiana Economic Development, упродовж наступних 10 років середня річна зарплата працівників комплексу становитиме близько 92 600 доларів – приблизно на 192% більше за середню зарплату в окрузі Верміліон.

Крім того, державне агентство прогнозує появу понад 8 100 непрямих робочих місць. Таким чином, загальний вплив проєкту на зайнятість у регіоні може перевищити 11 100 нових робочих місць.

У Louisiana Economic Development назвали проєкт історичним для штату та заявили, що він має перетворити Луїзіану на міжнародний центр аерокосмічної галузі нового покоління.

Історичний проєкт зробить Луїзіану глобальним центром аерокосмічної галузі нового покоління, створивши потужності та інфраструктуру, необхідні для різкого збільшення частоти запусків і розширення доступу до космосу, – заявили в агентстві.

До чого тут Місяць, Марс і штучний інтелект?

Starbase Louisiana є частиною значно ширшої стратегії Ілона Маска щодо розвитку SpaceX. Компанія вже давно позиціонує Starship не просто як наступну ракету, а як основу для майбутньої масштабної космічної інфраструктури. Серед заявлених Маском цілей – польоти до Марса, розгортання нових поколінь супутникової мережі та запуск великих обсягів обладнання на орбіту. Саме тому SpaceX потребує можливості проводити набагато більше запусків, ніж сьогодні.

У серпні SpaceX і Tesla також оголосили про плани створити в Техасі комплекс Terafab вартістю 16,8 мільярда доларів для виробництва чипів штучного інтелекту. Він має забезпечити компанії додатковими обчислювальними потужностями для розвитку штучного інтелекту, робототехніки та інших проєктів.

Таким чином, космічний комплекс у Луїзіані та виробництво чипів у Техасі є частинами однієї масштабної стратегії Маска, яка виходить далеко за межі запуску ракет.

SpaceX також розглядає Starship як інструмент для майбутніх космічних дата-центрів і масштабного розгортання супутників. Новий космодром має забезпечити компанії інфраструктуру, необхідну для реалізації таких планів.

Чи не створює масштабний проєкт ризиків для SpaceX?

Поява Starbase Louisiana відбувається в непростий для SpaceX момент. У червні акції компанії почали торгуватися на технологічній біржі Nasdaq у рамках найбільшого в історії дебюту на фондовому ринку. Після початкового зростання котирування SpaceX впали більш ніж на 30% від пікових значень, хоча залишилися вище за початкову ціну пропозиції у 135 доларів.

Це означає, що перед компанією стоїть непросте завдання – переконати інвесторів у здатності залишатися прибутковою одночасно з фінансуванням надзвичайно дорогого розширення.

Інвестиції в Starbase Louisiana лише одна частина масштабних планів SpaceX. Компанія паралельно розвиває Starship, супутникові технології, майбутні космічні дата-центри та інші напрямки.

Водночас сама вартість у 100 мільярдів доларів стосується масштабного проєкту комплексу, а не лише будівництва однієї стартової площадки. Нова інфраструктура має охоплювати виробничі, енергетичні, транспортні та інші об'єкти, необхідні для роботи космодрому.

Якщо плани SpaceX будуть реалізовані, Louisiana стане важливою ланкою в переході компанії до принципово іншої моделі космічних запусків – від окремих місій до регулярних запусків у промислових масштабах.