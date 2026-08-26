Компания Илона Маска SpaceX планирует построить в американском штате Луизиана крупнейший в своей истории космический стартовый комплекс. Проект получил название Starbase Louisiana, а его ориентировочная стоимость составит 100 миллиардов долларов. Об этом пишет BBC.

Зачем SpaceX понадобилась новая база такого масштаба?

Строительство должно начаться в 2027 году на территории площадью около 125 тысяч акров, или примерно 50 585 гектаров. Площадка будет расположена в районе Пекан-Айленд в южной части Луизианы, расширяя присутствие SpaceX за пределы нынешних площадок компании в Техасе и Флориде.

В SpaceX заявили, что новый объект создают прежде всего для резкого увеличения количества полетов корабля Starship. Компания рассчитывает, что база сможет обеспечивать тысячи запусков Starship в год. Среди потенциальных направлений полетов SpaceX называет околоземную орбиту, Луну, Марс и другие цели за пределами Земли.

По замыслу SpaceX, Луизиана станет не просто очередной стартовой площадкой, а большой автономной инфраструктурой для работы с ракетами. По данным американских источников, проект предусматривает собственное производство топлива, выработку электроэнергии, объекты для подготовки транспортных средств, возможности для морских перевозок и даже аэропорт.

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Почему Starbase Louisiana будет отличаться от базы в Техасе?

Название нового комплекса не случайно. У SpaceX уже есть Starbase на южной окраине Техаса, где компания проводит испытания и разработку Starship.

В 2025 году жители района в округе Кэмерон, где расположены объекты SpaceX, проголосовали за создание на этой территории отдельного города под названием Starbase.

Однако новый комплекс в Луизиане имеет гораздо больший масштаб. По информации Louisiana Economic Development, речь идет об объекте, который станет крупнейшим в своем роде в мире. SpaceX рассчитывает использовать его для значительно более высокой частоты запусков, чем это возможно на нынешних площадках.

Отдельные детали проекта свидетельствуют о том, что компания фактически создает целую промышленную экосистему вокруг Starship. Именно это объясняет огромный заявленный масштаб инвестиций.

Сколько рабочих мест создаст SpaceX?

Новый космодром должен стать большим экономическим проектом и для самой Луизианы.

SpaceX планирует создать более 3 000 прямых рабочих мест. По оценке Louisiana Economic Development, в течение следующих 10 лет средняя годовая зарплата сотрудников комплекса составит около 92 600 долларов – примерно на 192% больше средней зарплаты в округе Вермилион.

Кроме того, государственное агентство прогнозирует появление более 8 100 косвенных рабочих мест. Таким образом, общее влияние проекта на занятость в регионе может превысить 11 100 новых рабочих мест.

В Louisiana Economic Development назвали проект историческим для штата и заявили, что он должен превратить Луизиану в международный центр аэрокосмической отрасли нового поколения.

Исторический проект сделает Луизиану глобальным центром аэрокосмической отрасли нового поколения, создав мощности и инфраструктуру, необходимые для резкого увеличения частоты запусков и расширения доступа к космосу, – заявили в агентстве.

При чем здесь Луна, Марс и искусственный интеллект?

Starbase Louisiana является частью гораздо более широкой стратегии Илона Маска по развитию SpaceX. Компания уже давно позиционирует Starship не просто как следующую ракету, а как основу для будущей масштабной космической инфраструктуры. Среди заявленных Маском целей – полеты на Марс, развертывание новых поколений спутниковой сети и запуск больших объемов оборудования на орбиту. Именно поэтому SpaceX нуждается в возможности проводить гораздо больше запусков, чем сегодня.

В августе SpaceX и Tesla также объявили о планах построить в Техасе комплекс Terafab стоимостью 16,8 миллиарда долларов для производства чипов искусственного интеллекта. Он должен обеспечить компании дополнительные вычислительные мощности для развития искусственного интеллекта, робототехники и других проектов.

Таким образом, космический комплекс в Луизиане и производство чипов в Техасе являются частями одной масштабной стратегии Маска, которая выходит далеко за пределы запуска ракет.

SpaceX также рассматривает Starship как инструмент для будущих космических дата-центров и масштабного развертывания спутников. Новый космодром должен обеспечить компании инфраструктуру, необходимую для реализации таких планов.

Не создает ли масштабный проект риски для SpaceX?

Появление Starbase Louisiana происходит в непростой для SpaceX момент. В июне акции компании начали торговаться на технологической бирже Nasdaq в рамках крупнейшего в истории дебюта на фондовом рынке. После первоначального роста котировки SpaceX упали более чем на 30% от пиковых значений, хотя остались выше начальной цены предложения в 135 долларов.

Это означает, что перед компанией стоит непростая задача – убедить инвесторов в способности оставаться прибыльной и одновременно финансировать чрезвычайно дорогостоящее расширение.

Инвестиции в Starbase Louisiana – лишь одна часть масштабных планов SpaceX. Компания параллельно развивает Starship, спутниковые технологии, будущие космические дата-центры и другие направления.

В то же время сама стоимость в 100 миллиардов долларов относится к масштабному проекту комплекса, а не только к строительству одной стартовой площадки. Новая инфраструктура должна охватывать производственные, энергетические, транспортные и другие объекты, необходимые для работы космодрома.

Если планы SpaceX будут реализованы, Луизиана станет важным звеном в переходе компании к принципиально иной модели космических запусков – от отдельных миссий к регулярным запускам в промышленных масштабах.