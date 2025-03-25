Спілкування з ChatGPT змушує людей почуватися самотніми

Спільне дослідження OpenAI та MIT Media Lab показало, що чим більше часу люди проводять у ChatGPT, тим самотнішими вони почуваються. Імовірно, це стосується всіх чат-ботів, а не лише одного конкретного.

Самотність у ChatGPT

Щоб отримати кращу об'єктивність, дослідження було розділене на дві частини, кожна з яких проводилась незалежно. В одному випадку OpenAI проаналізувала понад 40 мільйонів взаємодій у своєму чат-боті ChatGPT й паралельно проводила цільові опитування користувачів. У другій частині Массачусетський технологічний інститут напряму залучив учасників, які користувалися штучним інтелектом протягом чотирьох тижнів, повідомляє 24 Канал з посиланням на результати, описані в блозі.

Дивіться також Сем Альтман каже, що розробка ChatGPT на основі відкритого коду була помилкою

Внесок MIT

Дослідження MIT виявило кілька способів, як спілкування в ChatGPT може вплинути на емоційний досвід людини, окрім загального висновку про те, що більш активне використання призводить до "посилення самотності та зниження рівня соціалізації".

Наприклад, учасники, які вже довіряли чат-боту і були схильні до емоційної прив'язаності в людських стосунках, під час дослідження відчували себе самотнішими і більш емоційно залежними від ChatGPT. Однак ці ефекти були менш вираженими у голосовому режимі ChatGPT, особливо якщо чат-бот говорив у нейтральному тоні.

Обговорення особистих тем також, як правило, призводило до самотності в короткостроковій перспективі, і що цікаво, розмови з ChatGPT на більш загальні теми з більшою ймовірністю збільшували емоційну залежність.

Внесок OpenAI

Важливим висновком дослідження OpenAI стало те, що емоційні розмови з ChatGPT все ще не є поширеним явищем.

Емоційно виразні взаємодії були присутні у великому відсотку використання лише для невеликої групи користувачів розширеного голосового режиму, яких ми досліджували,

– пишуть в OpenAI.

Це свідчить про те, що навіть якщо висновки Массачусетського технологічного інституту правильні, вони не дуже поширені за межами невеликої групи користувачів. Простіше кажучи, більшість людей не вважає ШІ близьким співрозмовником, який може зрівнятися з людиною, і використовує його лише для роботи, навчання чи інших завдань, не сприймаючи чат-бот як щось більше, ніж шматок коду.

Застереження

Дослідження MIT Media Lab і OpenAI мають суттєві обмеження:

По-перше, обидва дослідження охоплюють короткий період часу – один місяць для MIT, 28 днів для OpenAI.

Крім того, дослідники MIT не залучали контрольну групу, з якою можна було б порівняти. Зазвичай у дослідженнях існує така група.

Ці дослідження підтверджують те, що вже давно здавалося інтуїтивно зрозумілим: спілкування зі штучним інтелектом має психологічний вплив на людей, які з ним розмовляють.

Враховуючи, що все більше людей "підсідають" на постійне спілкування з ШІ, особливо в Китаї, це лякає. Багато хто почав користуватися чат-ботами не лише як асистентами для роботи чи для генерування нових ідей, а й просити в них психологічних і медичних порад.

Існує також деяка кількість людей, які люблять розмовляти з ШІ на постійній основі, наче з близькими друзями, обговорюючи своє життя, думки, тривоги й переживання. Такі сервіси, як Character AI, дозволяють створювати персонажів, які навмисно прикидаються живими людьми. В одному з випадків підліток створив копію Дейнеріс Таргарієн з "Гри престолів", закохався, а потім вчинив самогубство, щоб бути з нею.

Це дослідження дозволяє зробити перший крок до розуміння того, що станеться, якщо спілкування зі штучним інтелектом стане нормою.