США хочуть запускати невеликі ядерні реактори прямо в океані

Уряд США ініціює скасування регуляторних бар'єрів для використання цивільних ядерних реакторів на плавучих платформах і суднах. Малі модульні реактори можуть кардинально змінити морські перевезення та забезпечення енергією прибережних регіонів.

Що відомо про ініціативу ATLAS?

У Вашингтоні готуються до події, яка має зібрати разом ядерників і морських інженерів з кількох країн. Саме там 26 та 27 серпня МАГАТЕ планує представити ініціативу ATLAS, а США паралельно покажуть власні напрацювання для роботи реакторів на воді, повідомляє видання TechRadar. Напередодні, 25 серпня, у США запланували Industry Day, де компанії, що працюють у ядерній і морській галузях, презентують свої технології.

"Глобальний морський сектор перебуває на критичному переломі, стикаючись із нагальним тиском щодо підтримки тривалих і високошвидкісних операцій при забезпеченні надійності та енергетичної безпеки. Малі модульні реактори пропонують безпечний і життєздатний варіант для морського транспорту та офшорних енергетичних систем, забезпечуючи високу щільність енергії та тривалі операційні цикли, які усувають потребу в частій заправці паливом", – прокоментував генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Навіщо це потрібно

Міністерство енергетики США робить ставку на малі модульні реактори, висока щільність енергії яких підходить для суден і морських установок. Міністр енергетики США Кріс Райт пов'язав майбутню подію з ширшою стратегією відомства щодо розширення використання атомної енергії.

Міністерство енергетики залишається зосередженим на розкритті енергетичного домінування Америки, прискоренні інновацій та розвитку джерел енергії, які є доступними, надійними та безпечними для американського народу,

– каже міністр енергетики США Кріс Райт.

Використання атомних силових установок у морі не є новим для США. Усі діючі авіаносці ВМС США працюють на атомній енергії. Раніше американський флот також експлуатував атомні крейсери, зокрема класу Virginia, але їх списали через високу вартість обслуговування.

У цивільній сфері прецедентом став корабель NS Savannah – перше цивільне атомне торговельне судно, яке запустили у 1959 році. Воно виявилося занадто дорогим в експлуатації, і саме цю проблему прихильники малих модульних реакторів сподіваються вирішити за допомогою сучасних розробок.

Плавучі реактори сьогодні

Сьогодні єдиною у світі діючою плавучою атомною електростанцією є російський "Академік Ломоносов", запущений у серпні 2019 року. Його два реактори KLT-40S виробляють сумарно 70 мегават електроенергії для забезпечення віддалених прибережних міст та промисловості.

Розміщення реактора на воді змінює ризики, але не ліквідує їх повністю. Попри те, що вода океану виступає величезним резервуаром для охолодження, віддалені платформи можуть залишитися без резервного живлення, а аварійний доступ до них ускладнений. Будь-яка аварія загрожує радіоактивним забрудненням прибережних екосистем. Чи зможуть сучасні технології зробити такі проєкти економічно вигідними після десятиліть дорогих невдач, залишається відкритим питанням.