DARPA оголосило про успішні випробування ШІ, який керує бойовим літаком

У середу Військово-повітряні сили США та Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) оголосили про успішні випробування нової системи штучного інтелекту. Під час тестів ШІ на експериментальному літаку X-62A VISTA змагався з людиною на F-16.

Деталі

Військово-повітряні сили зазначають, що різні автономні системи використовуються вже десятиліттями, але інструменти машинного навчання раніше були заборонені через "високий ризик і відсутність незалежного контролю". А враховуючи останні 100 років застережень з наукової фантастики, легко зрозуміти, чому люди з побоюванням ставляться до винищувачів зі штучним інтелектом.

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Випробування ШІ, встановленого на X-62A VISTA, відбувається з пілотами-людьми на борту, які можуть відключити систему в будь-який момент, але ВПС заявляють, що їхнім пілотам-випробувачам не довелося використовувати запобіжники під час жодного з нещодавніх випробувань, які проводилися в основному в 2023 році.



X-62A VISTA в польоті під керуванням ШІ / Фото ВПС США/Джанкарло Казем

Велике питання про те, хто ж переміг у цій симуляції бою, лишається, на жаль, без відповіді. Але відео, опубліковане військово-повітряною базою "Едвардс", дає уявлення про те, як виглядали випробування.

Як проходили випробування штучного інтелекту: відео англійською

X-62A – це неймовірна платформа не лише для досліджень і вдосконалення випробувань, а й для підготовки наступного покоління пілотів. Забезпечуючи безпеку, ефективність, результативність і відповідальність своїх можливостей, промисловість може розраховувати на результати роботи команди X-62A. [...] Ми докорінно змінили дискусію, показавши, що це може бути виконано безпечно і відповідально,

– каже полковник Джеймс Валпіані, комендант Школи льотчиків-випробувачів.

Американські військові вперше почали експериментувати з системами штучного інтелекту в літаках у 1980-х роках в рамках програми під назвою "Стратегічна обчислювальна ініціатива" (Strategic Computing Initiative, SCI). Комп'ютерні технології, що отримали назву "Асистент пілота", уявлялися як щось на кшталт невидимого R2-D2, здатного розуміти просту мову, якою розмовляє пілот винищувача.

DARPA буквально намагалося побудувати Скайнет у 1983-1993 роках, використовуючи передові комп'ютери і роботизовані транспортні засоби, але технології просто не були достатньо розвиненими. У 2020-х роках ситуація може дуже швидко змінитися завдяки величезному прогресу в машинному навчанні.

Очевидно, що бачення майбутнього цих технологій набагато ширше, ніж просто один додаток, який керуватиме літаками. Однак всіх деталей поки що не розкривають.