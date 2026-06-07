Не лише нові моделі: 4 iPad, які все ще варто купити у 2026 році

Купівля планшета Apple не завжди означає вибір найновішої моделі. Деякі пристрої, випущені кілька років тому, досі пропонують хороший баланс продуктивності, функціональності та ціни, залишаючись актуальними навіть у 2026 році.

Ринок планшетів Apple за останні роки суттєво розширився, а кількість доступних моделей вимірюється десятками. Водночас далеко не кожен старий iPad варто купувати сьогодні. Частина пристроїв уже втратила підтримку нових версій операційної системи та важливих оновлень безпеки, тоді як інші більше не здатні забезпечити комфортну роботу навіть із базовими завданнями. Про це пише BGR.

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Які старі iPad ще заслуговують на увагу?

Саме тому при виборі вживаного планшета ключову роль відіграють два фактори: актуальність програмної підтримки та запас продуктивності. Експерти виділили чотири моделі, які й у 2026 році залишаються вигідною покупкою.

iPad Air четвертого покоління дебютував восени 2020 року разом із базовим iPad восьмого покоління. Для свого часу ця модель стала важливим оновленням лінійки Air. Apple відмовилася від класичної кнопки Home зі сканером Touch ID, інтегрувавши датчик відбитків пальців у кнопку живлення. Крім того, планшет отримав сучасний дизайн, підтримку заряджання через USB-C та низку функцій, які раніше були доступні лише у серії Pro.

Пристрій оснащений процесором A14 Bionic, 4 гігабайтами оперативної пам'яті та накопичувачем на 64 або 256 гігабайтів. Також він має 10,9-дюймовий дисплей, основну камеру на 12 мегапікселів і фронтальну камеру на 7 мегапікселів. Попри вік понад п'ять років, планшет підтримує актуальну версію iPadOS 26. Це робить його хорошим варіантом для роботи з документами, редагування фотографій, навчання та мультимедіа. На вторинному ринку такий пристрій можна знайти приблизно від 200 доларів.

iPad Pro з процесором M2 – для професійних задач

Тим, кому потрібен потужний планшет для серйозної роботи, варто звернути увагу на iPad Pro 2022 року. Модель отримала процесор Apple M2, який навіть через кілька років залишається одним із найпродуктивніших мобільних чипів компанії. Залежно від конфігурації користувач отримує від 8 до 16 гігабайтів оперативної пам'яті та накопичувач об'ємом від 256 гігабайтів до 2 терабайтів.

Серед інших переваг – дисплей Liquid Retina з частотою оновлення 120 герців і підтримкою HDR, подвійна основна камера та фронтальна ультраширококутна камера на 12 мегапікселів.

Навіть у 2026 році ця модель здатна впоратися з монтажем відео, графічним дизайном, цифровою ілюстрацією та сучасними іграми. На ринку вживаної техніки її вартість зазвичай становить близько 500 – 600 доларів залежно від комплектації та стану.

iPad 9-го покоління – бюджетний варіант для навчання

Якщо головним критерієм є економія, одним із найцікавіших варіантів залишається iPad дев'ятого покоління, випущений у 2021 році.

Цей планшет орієнтований насамперед на студентів, школярів та користувачів, які переважно переглядають відео, працюють із нотатками, читають книги або користуються інтернетом.

Пристрій працює на процесорі A13 Bionic, має 3 гігабайти оперативної пам'яті та екран діагоналлю 10,2 дюйма. Базова конфігурація отримала 64 гігабайти пам'яті, а старша – 256 гігабайтів. Цікаво, що ця модель залишається однією з останніх у лінійці Apple із традиційним роз'ємом для навушників 3,5 міліметра. Крім того, планшет уже підтримує iPadOS 26 та продовжує отримувати оновлення безпеки.

На вторинному ринку його можна придбати приблизно за 150 доларів, що робить модель одним із найдоступніших способів увійти в екосистему Apple.

iPad Pro M1 – продуктивність за менші гроші

Ще однією цікавою покупкою залишається iPad Pro 2021 року, який став першим планшетом Apple з процесором серії M. Саме в цій моделі компанія вперше використала чип M1, раніше знайомий користувачам ноутбуків MacBook Air, MacBook Pro та моноблоків iMac. На момент виходу це стало одним із наймасштабніших оновлень лінійки за багато років.

Планшет доступний у версіях із дисплеями 11 та 12,9 дюйма, підтримує до 2 терабайтів внутрішньої пам'яті та оснащений подвійною основною камерою.

Завдяки процесору M1 модель і сьогодні забезпечує високу продуктивність у професійних застосунках для малювання, анімації, обробки фото та відео. При цьому її середня ціна на вторинному ринку становить близько 400 доларів, що робить покупку значно вигіднішою порівняно з новішими версіями Pro.

Чому саме ці моделі вважаються вдалим вибором?

Під час відбору головну увагу приділяли тривалості програмної підтримки та рівню продуктивності. Усі чотири планшети сумісні з iPadOS 26 і, як очікується, продовжать отримувати оновлення ще щонайменше кілька років.

Важливим фактором стала й вартість. За роки після виходу ці пристрої суттєво втратили в ціні, але при цьому залишилися достатньо потужними для більшості повсякденних сценаріїв використання. Саме тому вони виглядають одними з найрозумніших варіантів для тих, хто хоче отримати якісний iPad без переплати за новітню модель.