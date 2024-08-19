Влада Торонто хоче перетворити старий аеропорт на футуристичне "місто в місті"

Старий і вже не діючий аеропорт Торонто хочуть перетворити на процвітаючий міський центр. Проєкт, який оцінюють у 22 мільярди доларів, забезпечить нові підприємства, громадські парки та житло для 55 000 людей. Компанія, котрій дали право зайнятися цим проєктом, називає його "найбільшим у своєму роді в Північній Америці".

Деталі проєкту

Аеропорт Downsview був відкритий у 1929 році і під час Другої світової війни слугував канадською військово-повітряною базою. В останні свої роки він виконував роль бази операцій для Bombardier, однієї з найбільших авіаційних компаній у світі. У 2018 році ділянка була продана за 635 мільйонів доларів і зараз перебуває в процесі переосмислення.

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Northcrest Developers, компанія, що стоїть за проєктом, бачить тут процвітаючий міський хаб, який збереже багато архітектурних елементів колишнього аеропорту, включаючи злітно-посадкову смугу та 11 ангарів для літаків.

Протягом наступних десятиліть ми перетворимо ці переважно незабудовані землі на низку жвавих районів. Пов'язані між собою, з різноманітними варіантами житла, новими робочими місцями у зростаючих галузях, можливостями для нового бізнесу, доступом до парків, громадських об'єктів та послуг, ми створимо нове захоплююче місце в Торонто,

– йдеться на сайті компанії.

Як приклад того, що оригінальна інфраструктура аеропорту не буде зруйнована, а впишеться в ДНК нового проєкту, розробники хочуть перетворити злітно-посадкову смугу споруди на велику пішохідну зону, яка з'єднає людей із сімох різних районів, що були заплановані. Колишні ангари для літаків можуть стати офісами, де працюватимуть компанії.



Так може виглядати майбутнє місто / Фото Lucas Ropek/Northcrest Developments



Так може виглядати майбутнє місто / Фото Lucas Ropek/Northcrest Developments

Останнім часом багато людей намагаються побудувати нові міста з нуля. Зокрема, знаменитості (такі як Каньє Вест і співак Акон) та багаті керівники технологічних компаній (California Forever) намагалися вкласти гроші в нові урбаністичні проєкти. На жаль, поки що жоден успіху не досяг.Прірва між амбіціями забудовників і реальністю часто занадто велика, щоб її можна було подолати.

Однак, на відміну від багатьох інших проєктів, задумка довкола аеропорту Downsview будується на основі вже існуючої інфраструктури, яка в іншому випадку була б знесена бульдозером. Він також має більш реалістичні часові рамки, ніж деякі з більш химерних проєктів, оголошених в останні роки. Очікується, що перша "фаза" буде завершена до 2026 року, хоча творці не очікують, що міський простір буде повністю завершений протягом 30 років.