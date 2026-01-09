Не викидайте ваш старий Wi-Fi роутер: ось 8 практичних ідей повторного використання пристрою

Купівля нового маршрутизатора часто залишає старий пристрій припадати пилом у шухляді або коробці. Проте таку техніку не обов'язково утилізувати, якщо виробник досі її підтримує, адже вона здатна виконувати безліч корисних функцій.

Старий роутер допоможе вам покращити вашу існуючу Wi-Fi мережу, або ж ви можете створити власне мережеве сховище. 24 Канал підготував кілька порад, як старий маршрутизатор може стати в пригоді.

Як перетворити старий маршрутизатор на корисний пристрій?

Підсилювач для вашого домашнього Wi-Fi

Якщо ваш Wi-Fi сигнал не охоплює всю площу оселі, старий пристрій можна перетворити на бездротовий ретранслятор. Він підключається до вашої нової мережі через Wi-Fi та передає сигнал далі, збільшуючи радіус дії інтернету.

Це дозволяє комфортно користуватися мережею навіть у саду або віддалених кімнатах, хоча іноді можливі невеликі затримки передачі даних.

Гостьова Wi-Fi мережа

Для тих, хто часто приймає гостей, вдалим рішенням буде створення окремої гостьової мережі. Це працює за принципом ретранслятора, але з важливою особливістю: користувачі отримують доступ до інтернету без пароля або за окремим кодом, при цьому вони не мають доступу до ваших особистих пристроїв у головній мережі.

Важливо! Для додаткового захисту варто перевірити налаштування брандмауера на основному маршрутизаторі.

Мережевий світч

Старий роутер також може служити як дешевий мережевий комутатор (світч). Оскільки більшість сучасних пристроїв мають лише від чотирьох до шести Ethernet-портів, їх часто не вистачає для підключення ігрових консолей, ПК або ТБ-приставок, де дротовий інтернет працює стабільніше за бездротовий.

Просто з'єднавши старий роутер із новим, ви миттєво збільшите кількість доступних портів. У цьому разі важливо вимкнути Wi-Fi на старому пристрої, щоб уникнути конфліктів сигналів.

Ethernet-міст для підключення техніки

Якщо ваш основний роутер не має Ethernet-портів або ви використовуєте 4G/5G модем, старий маршрутизатор можна перетворити на бездротовий міст. Він прийматиме сигнал Wi-Fi та дозволятиме підключати техніку через кабелі Ethernet.

Особисте хмарне сховище

Пристрої з USB-портом, що підтримують прошивку на кшталт DD-WRT, можна перетворити на мережеве сховище даних (NAS). Це дозволить під’єднати жорсткий диск безпосередньо до мережі та мати доступ до файлів із будь-якого куточка дому.

Крім того, роутер здатний працювати як базовий вебсервер. На ньому можна розмістити домашній сайт для родини або навіть блог на WordPress, використовуючи LAMP-сервер (Linux, Apache, MySQL, PHP). Це чудове середовище для тестування нових плагінів чи коду.

Власний VPN-роутер

Ще одна важлива функція – створення VPN-роутера. Встановлення VPN безпосередньо на маршрутизатор дозволяє автоматично захистити всі пристрої в мережі без необхідності встановлювати окремі додатки на кожен смартфон чи комп'ютер. Деякі старі моделі підтримують це лише в режимі "тільки модем".

Хотспот для клієнтів

Для власників малого бізнесу старий роутер із прошивкою OpenWrt або DD-WRT може стати професійною точкою доступу (хотспотом). Спеціальне програмне забезпечення дозволяє створювати брендовані інтерфейси для клієнтів, показувати рекламу або навіть надавати платний доступ до мережі. При цьому необхідно пам’ятати про дотримання законодавства щодо захисту даних, такого як GDPR.