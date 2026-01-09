Не выбрасывайте ваш старый Wi-Fi роутер: вот 8 практичных идей повторного использования устройства

Покупка нового маршрутизатора часто оставляет старое устройство пылиться в ящике или коробке. Однако такую технику не обязательно утилизировать, если производитель до сих пор ее поддерживает, ведь она способна выполнять множество полезных функций.

Старый роутер поможет вам улучшить вашу существующую Wi-Fi сеть, или же вы можете создать собственное сетевое хранилище. 24 Канал подготовил несколько советов, как старый маршрутизатор может пригодиться.

Как превратить старый маршрутизатор в полезное устройство?

Усилитель для вашего домашнего Wi-Fi

Если ваш Wi-Fi сигнал не охватывает всю площадь дома, старое устройство можно превратить в беспроводной ретранслятор. Он подключается к вашей новой сети через Wi-Fi и передает сигнал дальше, увеличивая радиус действия интернета.

Это позволяет комфортно пользоваться сетью даже в саду или отдаленных комнатах, хотя иногда возможны небольшие задержки передачи данных.

Гостевая Wi-Fi сеть

Для тех, кто часто принимает гостей, удачным решением будет создание отдельной гостевой сети. Это работает по принципу ретранслятора, но с важной особенностью: пользователи получают доступ к интернету без пароля или по отдельному коду, при этом они не имеют доступа к вашим личным устройствам в главной сети.

Важно! Для дополнительной защиты стоит проверить настройки брандмауэра на основном маршрутизаторе.

Сетевой свитч

Старый роутер также может служить как дешевый сетевой коммутатор (свитч). Поскольку большинство современных устройств имеют лишь от четырех до шести Ethernet-портов, их часто не хватает для подключения игровых консолей, ПК или ТВ-приставок, где проводной интернет работает стабильнее беспроводного.

Просто соединив старый роутер с новым, вы мгновенно увеличите количество доступных портов. В этом случае важно отключить Wi-Fi на старом устройстве, во избежание конфликтов сигналов.

Ethernet-мост для подключения техники

Если ваш основной роутер не имеет Ethernet-портов или вы используете 4G/5G модем, старый маршрутизатор можно превратить в беспроводной мост. Он будет принимать сигнал Wi-Fi и позволять подключать технику через кабели Ethernet.

Личное облачное хранилище

Устройства с USB-портом, поддерживающие прошивку вроде DD-WRT, можно превратить в сетевое хранилище данных (NAS). Это позволит подключить жесткий диск непосредственно к сети и иметь доступ к файлам из любого уголка дома.

Кроме того, роутер способен работать как базовый вебсервер. На нем можно разместить домашний сайт для семьи или даже блог на WordPress, используя LAMP-сервер (Linux, Apache, MySQL, PHP). Это отличная среда для тестирования новых плагинов или кода.

Собственный VPN-роутер

Еще одна важная функция – создание VPN-роутера. Установка VPN непосредственно на маршрутизатор позволяет автоматически защитить все устройства в сети без необходимости устанавливать отдельные приложения на каждый смартфон или компьютер. Некоторые старые модели поддерживают это только в режиме "только модем".

Хотспот для клиентов

Для владельцев малого бизнеса старый роутер с прошивкой OpenWrt или DD-WRT может стать профессиональной точкой доступа (хотспотом). Специальное программное обеспечение позволяет создавать брендированные интерфейсы для клиентов, показывать рекламу или даже предоставлять платный доступ к сети. При этом необходимо помнить о соблюдении законодательства по защите данных, такого как GDPR.