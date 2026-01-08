Использование USB на роутере позволяет автоматизировать резервное копирование и даже обеспечить стабильный интернет во время сбоев у провайдера. Как его использовать максимально эффективно – далее рассказывает 24 Канал.

Как настроить облачное хранилище дома?

Наиболее практическое применение этого порта – превращение обычного внешнего накопителя в устройство сетевого хранения данных (NAS).

После подключения диска и настройки в админпанели каждый гаджет в сети получает доступ к файлам без облачных подписок или пересылки данных через почту.

Отдельные модели также работают как медиасерверы, позволяя телевизорам транслировать видео прямо с накопителя без дополнительного оборудования.

Это не только удобно, но и важно для конфиденциальности, поскольку данные остаются локально дома, а не в сторонних облачных сервисах.

Как и зачем подключать старый принтер?

Если у вас есть старый принтер без модуля Wi-Fi, USB-порт на роутере поможет вернуть его к жизни, сделав устройство доступным для беспроводной печати с любого гаджета в сети.

Хотя современная техника обычно имеет встроенный Wi-Fi, для поддержки старого оборудования это остается эффективным решением.

Удаленный бэкап системы на роутере

USB на роутере можно использовать для создания персональной системы резервного копирования: пользователи Windows могут назначить диск местом для бэкапов, а владельцы Mac – настроить Time Machine для сохранения данных непосредственно на накопитель, подключенный к роутеру.

Такой метод значительно быстрее облачных хранилищ, ведь скорость передачи больших файлов не ограничена провайдером, а зависит только от возможностей вашего оборудования.

Собственный FTP-сервер для личных файлов

Для удаленного доступа к файлам без облачных подписок можно настроить собственный FTP-сервер непосредственно через параметры администратора. Однако стоит помнить, что стандартный протокол FTP не шифруется, поэтому в целях безопасности его лучше ограничить локальной сетью или использовать SFTP, если роутер поддерживает такую опцию.

USB-модем сделает Wi-Fi более стабильным

Еще одной критически важной функцией является возможность подключения USB 4G или LTE-модемов для создания резервного канала связи. В случае сбоя основного провайдера сеть автоматически переключится на мобильный интернет, что является незаменимой страховкой для тех, кто работает удаленно или ведет бизнес.

Питание для датчиков умного дома

Порт также служит универсальным источником питания. Его мощности недостаточно для быстрой зарядки смартфонов, но вполне хватит для питания датчиков умного дома или небольших USB-вентиляторов и LED-ламп.

Это помогает поддерживать работоспособность мелких гаджетов, если они расположены возле роутера.

Некоторые производители новых моделей роутеров уже отказываются от этих портов из-за их редкого использования, однако владельцам устройств с USB 3.0 стоит воспользоваться шансом и превратить маршрутизатор в многофункциональный хаб. Достаточно лишь нескольких кликов в настройках, чтобы получить максимум пользы от оборудования, которое вы уже имеете.