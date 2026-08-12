Ілон Маск відрізав поляків від європейського Starlink: тепер поляки погрожують заблокувати X

Нові правила SpaceX ставлять польських користувачів у нерівне становище порівняно з рештою Європи. Віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський назвав ситуацію скандальною та висунув ультиматум компанії Ілона Маска, вимагаючи негайного повернення до загальних стандартів.

Польща поза грою

Компанія SpaceX несподівано змінила правила гри для польського ринку, фактично виключивши країну з європейського регіону обслуговування своєї мережі Starlink. Це рішення викликало хвилю обурення як серед звичайних користувачів, так і у вищих ешелонах влади. Тепер поляки, на відміну від громадян інших країн Європейського Союзу, змушені проходити спеціальні процедури для використання супутникового інтернету за межами власного дому, пише польське видання Onet, яке називає цю практику "принизливою".

Найбільше нововведення вдарило по власниках пакету Starlink Roam Unlimited. Раніше ця послуга дозволяла вільно подорожувати континентом і користуватися мережею без зайвого клопоту. Проте тепер польські акаунти вважаються призначеними виключно для внутрішнього використання. Попри те, що мешканці Естонії, Чехії чи Угорщини й надалі подорожують без обмежень, поляки мають звітувати про кожен свій виїзд.

Паспортний контроль для інтернету

Згідно з новими правилами, які для нових клієнтів почали діяти ще 14 липня 2026 року, а для решти набудуть чинності 17 серпня, користувачі мають реєструвати кожну закордонну поїздку. Більше того, SpaceX вимагає надсилати сканкопії паспортів або інших державних документів, що посвідчують особу.

У моїй оцінці це скандал. Не може бути так, що Польща є країною другого сорту, оскільки ми платимо, вони торгують на нашому ринку, SpaceX тут заробляє,

– прокоментував віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

Експерти ринку та профільні видання, як-от Telepolis, вже назвали ці дії відвертою дискримінацією. Причини такого кроку SpaceX залишаються туманними. У польському уряді припускають, що це може бути не технічна помилка, а наслідок особистих образ Ілона Маска на польських політиків через їхню критику його іншої платформи – соціальної мережі X.

Ультиматум Варшави та можливі наслідки

Польська влада налаштована рішуче. До SpaceX уже надіслали офіційний лист із вимогою відновити паритет у правах для польських користувачів. Міністерство цифровізації наголосило, що для впровадження подібних обмежень немає жодних правових підстав.

Ми вимагаємо термінового відновлення таких самих правил для всіх польських користувачів,

– додав польський посадовець.

Кшиштоф Гавковський попередив, що якщо компанія не піде назустріч протягом найближчих днів, Польща застосує економічні заходи. Серед можливих кроків розглядають навіть повне вимкнення порталу X на території країни. Посадовці підкреслили, що великі технологічні гіганти не можуть нав'язувати власну політику державам, які не чинять проти них жодних ворожих дій.