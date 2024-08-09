Таємничі різьблення в стародавньому храмі можуть бути найдавнішим календарем в історії людства

Стародавня пам'ятка Гебеклі-Тепе в Туреччині – одне з найвеличніших стародавніх чудес на нашій планеті. Храмовий комплекс, який процвітав як культурний епіцентр понад 13 000 років тому, є найдавнішою пам'яткою такого роду, що зберігає таємниці людей із дуже й дуже давнього минулого.

Вчені висунули теорію

Ми не знаємо, як саме місцеві неолітичні люди використовували Гебеклі-Тепе, але нещодавні знахідки свідчать про те, що принаймні деякий час він використовувався як обсерваторія для спостереження за змінами в нічному небі. Особливої уваги заслуговує різьблений стовп, відомий як Гриф-камінь, на якому викарбувана фігура птаха серед стилізованих візерунків. Згідно з новою теорією, різьблення на стіні в комплексі може бути найдавнішим прикладом календаря, який використовувався для відстеження плину часу і зміни пір року.

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Попередні дослідження під керівництвом інженера-хіміка Мартіна Світманда показали, що фігури на Гриф-камені, вирізьблені близько 10 850 року до нашої ери, можуть представляти сузір'я, а інші різьблення – фіксувати падіння та зіткнення комети близько 13 000 років тому, ще до того, як пам'ятник був побудований. Це зіткнення збігається з подією, яка спричинила невеликий льодовиковий період, відомий як Молодший Дріас, що мав наслідки по всьому світу. Схоже, що це також сталося в той час, коли населення все більше переходило до сільського господарства в ході так званої неолітичної революції.

Тепер Світманд зробив ще один крок у своєму аналізі, показавши, що V-подібні знаки, вирізьблені на стовпах у Гебеклі-Тепе, можуть означати дні, тоді як різьблення на інших стовпах може зображати різноманітні космічні події.

У своєму аналізі, який займає понад 50 сторінок, Світманд викладає детальні міркування. Він порахував і вивчив V-подібні знаки й з'ясував, що якщо кожен знак означає один день, то один зі стовпів показує рік, що складається з 365 днів, 12 циклів Місяця і 11 додаткових днів , які доповнюють сонячний рік.

, які доповнюють сонячний рік. Хижий птах, зображений на камені, носить символ V на шиї. Згідно з аналізом Світманда, він представляє сузір'я, пов'язане з літнім сонцестоянням, що дозволяє припустити, що символ V, який носить птах, представляє саме сонцестояння.

Інші фігури на інших стовпах мають подібні символи V на шиях, так само як і статуї та фігури, знайдені в інших місцях. Ці символи, на думку Світманда, також можуть мати відношення до контролю перебігу часу.



Підрахунки, які показують можливу репрезентативність року / Фото Мартіна Світманда

Попередній аналіз, проведений Світмандом, також виявив зв'язок між тваринами на стовпах і прецесією Землі, тобто зміною орієнтації осі обертання планети. А два стовпи, схоже, також зображують щорічний метеорний потік Таурид, який вважається ймовірним джерелом комети Молодшої Дріади.

Що кажуть інші вчені

Попередні висновки Світманда були оскаржені археологами, які проводять розкопки на місці Гебеклі-Тепе, і не виключено, що його новий аналіз також матиме свою опозицію. Але все це дуже чітко збігається, і, як показують дедалі більше досліджень, наші предки були більш ніж здатні спостерігати, аналізувати та фіксувати зміни у навколишньому світі.

Схоже, що мешканці Гебеклі-Тепе були пильними спостерігачами неба, що цілком очікувано, враховуючи, що їхній світ був спустошений ударом комети,

— каже Світманд.

Ця подія могла дати поштовх цивілізації, започаткувавши нову релігію та мотивувавши розвиток сільського господарства, щоб впоратися з холодним кліматом. Можливо, їхні спроби записати побачене — це перші кроки до розвитку писемності через тисячоліття.