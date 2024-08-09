Ученые выдвинули теорию

Мы не знаем, как именно местные неолитические люди использовали Гебекли-Тепе, но недавние находки свидетельствуют, что по крайней мере некоторое время он использовался как обсерватория для наблюдения за изменениями в ночном небе. Особого внимания заслуживает резной столб, известный как Гриф-камень, на котором высечена фигура птицы среди стилизованных узоров. Согласно новой теории, резьба на стене в комплексе может быть древнейшим примером календаря, который использовался для отслеживания течения времени и смены времен года.

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Предварительные исследования под руководством инженера-химика Мартина Свитманда показали, что фигуры на Гриф-камне, вырезаны около 10 850 года до нашей эры, могут представлять созвездия, а другие резьбы – могут представлять падение и столкновение кометы около 13 000 лет назад, еще до того, как памятник был построен. Это столкновение совпадает с событием, которое вызвало небольшой ледниковый период, известный как Младший Дриас, имевший последствия по всему миру. Похоже, что это также произошло в то время, когда население все больше переходило к сельскому хозяйству в ходе так называемой неолитической революции.

Теперь Свитманд сделал еще один шаг в своем анализе, показав, что V-образные знаки, вырезанные на столбах в Гебекли-Тепе, могут означать дни, тогда как резьба на других столбах может изображать различные космические события.

В своем анализе, который занимает более 50 страниц, Свитманд излагает детальные рассуждения. Он посчитал и изучил V-образные знаки и выяснил, что если каждый знак означает один день, то один из столбов показывает год, состоящий из 365 дней, 12 циклов Луны и 11 дополнительных дней , которые дополняют солнечный год.

, которые дополняют солнечный год. Хищная птица, изображенная на камне, носит символ V на шее. Согласно анализу Свитманда, она представляет созвездие, связанное с летним солнцестоянием, что позволяет предположить, что символ V, который носит птица, представляет именно солнцестояние.

Другие фигуры на других столбах имеют подобные символы V на шеях, так же как и статуи и фигуры, найденные в других местах. Эти символы, по мнению Свитманда, также могут иметь отношение к контролю течения времени.



Подсчеты, которые показывают возможную репрезентативность года / Фото Мартина Свитманда

Предварительный анализ, проведенный Свитмандом, также обнаружил связь между животными на столбах и прецессией Земли, то есть изменением ориентации оси вращения планеты. А два столба, похоже, также изображают ежегодный метеорный поток Таурид, который считается вероятным источником кометы Младшей Дриады.

Что говорят другие ученые

Предварительные выводы Свитманда были оспорены археологами, которые проводят раскопки на месте Гебекли-Тепе, и не исключено, что его новый анализ также будет иметь свою оппозицию. Но все это очень четко совпадает, и, как показывают все больше исследований, наши предки были более чем способны наблюдать, анализировать и фиксировать изменения в окружающем мире.

Похоже, что жители Гебекли-Тепе были пристальными наблюдателями неба, что вполне ожидаемо, учитывая, что их мир был опустошен ударом кометы,

- говорит Свитманд.

Это событие могло дать толчок цивилизации, начав новую религию и мотивировав развитие сельского хозяйства, чтобы справиться с холодным климатом. Возможно, их попытки записать увиденное - это первые шаги к развитию письменности через тысячелетия.