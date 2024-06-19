На стародавньому папірусі знайшли опис дитячого чуда Ісуса

Вчені розшифрували й опублікували фрагмент папірусу, що містить частину "Євангелія дитинства від Фоми". В цьому уривку, датованому четвертим або п'ятим століттям, розповідаються історії з дитинства Ісуса, зокрема описано чудо, яке він нібито здійснив у юному віці.

Євангелія

Не секрет, що протягом усієї історії християнства було створено велику кількість різних записів, котрі описували життя Ісуса Христа. Канонічними та священними вважаються чотири з них – Євангелія від Матвія, Марка, Луки та Івана. Однак поряд із ними існують Апокрифи, що писалися пізніше від початку нашої ери, а тому викликають сумніви навіть у Церкви.

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Багато цих текстів було просто відкинуто, коли в певний момент представники християнства зібралися й узялися формувати його остаточний єдиний образ із розрізнених тоді уявлень. На кількох так званих Соборах глави церков вирішили, що певні записи не відповідають їхньому баченню релігії, а тому їх не можна включати до остаточного варіанту Біблії.

Таким чином сьогодні науці відомо кілька археологічних знахідок апокрифічних Євангелій, які можуть суперечити канонічним текстам Біблії або доповнювати їх. Одним із таких є "Євангеліє дитинства від Фоми". Написаний грецькою мовою, фрагмент папірусу датується четвертим або п'ятим століттям, що робить його найдавнішою відомою копією цього Євангелія, пишуть вчені в статті, нещодавно опублікованій у науковому журналі. Існують також інші копії Євангелія, але вони датуються пізнішими часами. Церкви не включали це Євангеліє до Біблії.

Це "найдавніший збережений рукопис тексту будь-якою мовою", – пишуть у своєму дослідженні Лайош Беркеш, викладач Інституту християнства та античності Берлінського університету ім. Гумбольдта, і Габріель Ноккі Маседо, професор Льєжського університету в Бельгії. Вчені загалом вважають, що оригінальне Євангеліє від Фоми було написане у другому столітті. Частково це пояснюється тим, що деякі історії, розказані в Євангелії, звучать подібно до історій, про які писали християнські письменники другого століття.

Диво

Фрагмент папірусу розповідає про диво, яке Ісус здійснив у дитинстві. В історії, розказаній у фрагменті, "Ісус грається біля броду бурхливого потоку і ліпить дванадцять горобців з м'якої глини, яку він знаходить у багнюці. Коли його батько Йосип докоряє йому і запитує, чому він робить це в святу суботу, п'ятирічний Ісус плескає в долоні і оживляє глиняні фігурки", – йдеться в повідомленні Берлінського університету імені Гумбольдта. Вчені вже знають про цю історію з пізніших копій Євангелія.

Хоча в цьому фрагменті згадується лише це конкретне чудо, пізніші копії Євангелія розповідають про багато інших чудесних діянь, які Ісус здійснив у дитинстві. Серед них — повернення до життя дитини на ім'я Зенон і миттєве зцілення його батька Йосипа після укусу отруйної змії.

Звідки взявся цей папірус

Походження фрагмента є невизначеним.

[Ми] майже нічого не знаємо про походження папірусу, його історію та власника. Все, що ми знаємо напевно, це те, що він походить з Єгипту. Він міг потрапити до Гамбурга або під час придбання основної папірологічної колекції — між 1906 і 1939 роками — або в 1990 році, коли ящик з незбереженими папірусами був перевезений [до Гамбурга] з Берліна",

– коментують учені.

У дослідженні науковці заявили, що вони впевнені, що фрагмент перебував у Німеччині до Другої світової війни.

Однією з причин, чому папірус не досліджували раніше, є те, що почерк неохайний, і він більше схожий на приватний лист або список покупок, ніж на Євангеліє, зазначають дослідники у своїй заяві. Вчені вважають, що це могло бути вправою з письма, можливо, виконаною кимось у школі або монастирі.

Багато вчених погоджуються з тим, що фрагмент є стародавнім манускриптом, а не сучасною підробкою.