Скільки українців щодня користуються інтернетом: результати дослідження КМІС

Україна продовжує демонструвати вражаючі темпи цифровізації державних послуг. За даними останнього опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), більшість громадян користуються інтернетом щодня, що свідчить про високий рівень впровадження цифрових технологій у повсякденне життя.

Статистика КМІС

Антон Грушецький, виконавчий директор КМІС, представив ключові висновки дослідження. Згідно з офіційними даними, 88% українців мають постійний доступ до інтернету, причому серед людей до 50 років цей показник досягає майже 100%, повідомляє кореспондент 24 Каналу Лев Шевченко.

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Щоденно використовують інтернет 78% українців, а 55% громадян україни за останній рік скористалися хоча б однією електронною державною послугою, на кшталт тих, що пропонуються в застосунку Дія.

Важливим аспектом є те, що цифрова грамотність і доступність інтернету в містах і селах суттєво вирівнялися, порівняно з минулим, що підтверджує зростання цифрової інтеграції в Україні. Якщо раніше люди в місті мали вищий рівень цифрової грамотності – легше розпізнавали дезінформацію, шахрайство та пропаганду – то зараз мешканці сіл наздоганяють.

Антон Грушецький також звернув увагу на позитивні зміни у задоволеності електронними послугами. Якщо минулого року цей показник становив 79%, то нині він зріс до 84%. Значну роль у цьому відіграють зусилля держави та партнерських організацій, спрямовані на покращення цифрової інфраструктури та безбар’єрного доступу до послуг.



Наскільки українці задоволені якістю державних електронних послуг / Графіка КМІС

Директор наголосив, що цифрова трансформація стала однією з найбільш позитивно сприйнятих реформ в Україні. Особлива увага приділяється залученню вразливих груп населення, включно з ветеранами, людьми з інвалідністю тощо. Гендерна рівність також залишається важливим аспектом розвитку послуг.

Результати дослідження демонструють, що Україна рухається в напрямку створення цифрового суспільства, де інтернет і технології стають невіддільною частиною життя переважної більшості громадян.