Червонокнижного хижака вперше за довгий час помітили в заказнику на Одещині

На території ландшафтного заказника "Осинівський" у Березівському районі Одеської області вчені зафіксували появу степового тхора – рідкісного хижака, який перебуває під загрозою зникнення. Повернення цієї тварини до регіону стало несподіваною знахідкою та свідченням успішного відновлення екосистеми на штучно створених лісових масивах.

Що відомо про появу рідкісного хижака?

Степовий тхір обрав для проживання територію неподалік села Осинівка, де розташований ландшафтний заказник місцевого значення. Цей природоохоронний об'єкт має особливу історію – його створили для збереження лісового масиву, який виріс на землях, що раніше зазнали сильної ерозії. Зараз за станом заказника відповідає Ширяївське лісництво Державного підприємства "Ліси України", пише 24 Канал.

Фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу підкреслюють, що фіксація степового тхора на цій території має важливе значення. Поява зникаючого виду вказує на те, що екологічна ситуація в заказнику покращилася. Природне середовище досягло того рівня, коли воно може забезпечити комфортні умови для існування навіть найбільш вразливих представників степової фауни.

Ситуація зі степовим тхором в Україні викликає серйозне занепокоєння природоохоронців. У 2026 році цей невеликий хижак був офіційно визнаний зникаючим видом, який потребує особливого захисту.

Тварина сьогодні знаходиться під подвійною правовою охороною – її захищає як національне законодавство через включення до Червоної книги України, так і міжнародне право згідно з другим додатком Бернської конвенції.

Полювати заборонено

Представники екологічної інспекції наголошують на суворих заборонах щодо цього виду. Будь-які дії, спрямовані на знищення тварин, їхній незаконний вилов або навмисне пошкодження місць проживання, включаючи нори, є протизаконними.

Порушення цих правил тягне за собою серйозні наслідки – винним особам загрожує адміністративна відповідальність, а також обов'язкове відшкодування завданої шкоди навколишньому середовищу через систему екологічних штрафів.