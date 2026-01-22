Краснокнижного хищника впервые за долгое время заметили в заказнике в Одесской области

На территории ландшафтного заказника "Осиновский" в Березовском районе Одесской области ученые зафиксировали появление степного хорька – редкого хищника, который находится под угрозой исчезновения. Возвращение этого животного в регион стало неожиданной находкой и свидетельством успешного восстановления экосистемы на искусственно созданных лесных массивах.

Что известно о появлении редкого хищника?

Степной хорек выбрал для проживания территорию близ села Осиновка, где расположен ландшафтный заказник местного значения. Этот природоохранный объект имеет особую историю – его создали для сохранения лесного массива, который вырос на землях, ранее подвергшихся сильной эрозии. Сейчас за состоянием заказника отвечает Ширяевское лесничество Государственного предприятия "Леса Украины", пишет 24 Канал.

Смотрите также Уникальные кадры из Чернобыльского заповедника: камера зафиксировала редкого коня

Специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа подчеркивают, что фиксация степного хорька на этой территории имеет важное значение. Появление исчезающего вида указывает на то, что экологическая ситуация в заказнике улучшилась. Природная среда достигла того уровня, когда она может обеспечить комфортные условия для существования даже наиболее уязвимых представителей степной фауны.

Ситуация со степным хорьком в Украине вызывает серьезное беспокойство природоохранников. В 2026 году этот небольшой хищник был официально признан исчезающим видом, который нуждается в особой защите.

Животное сегодня находится под двойной правовой охраной – ее защищает как национальное законодательство через включение в Красную книгу Украины, так и международное право согласно второму приложению Бернской конвенции.

Охотиться запрещено

Представители экологической инспекции отмечают строгие запреты по этому виду. Любые действия, направленные на уничтожение животных, их незаконный отлов или умышленное повреждение мест обитания, включая норы, являются противозаконными.

Нарушение этих правил влечет за собой серьезные последствия – виновным лицам грозит административная ответственность, а также обязательное возмещение нанесенного ущерба окружающей среде через систему экологических штрафов.