Это зрелище заставляет задуматься над тем, как экзотический для этих краев вид смог адаптироваться к суровым условиям украинской зимы и почему эти животные чувствуют себя здесь как дома, пишет 24 Канал.

Почему суровая украинская зима не стала вызовом для экзотических жителей Чернобыля?

Сотрудники заповедника, наблюдая за жизнью диких лошадей, отмечают, что зимняя пора, которая кажется критической для многих видов, для этих животных не является серьезным препятствием. Несмотря на глубокие сугробы, что иногда достигают колен, лошади Пржевальского демонстрируют невероятную устойчивость к внешним обстоятельствам.

Их природная выносливость объясняется происхождением, ведь современные представители этого вида являются прямыми потомками диких скакунов, выживавших в неприветливых полупустынях Монголии. Историческая родина этих животных характеризуется чрезвычайно жестким климатом. В монгольских степях, на холмах и в невысоких горах с глубокими оврагами резкие перепады температур являются обычным явлением. Там диким лошадям приходилось постоянно мигрировать в поисках скудных источников воды и пищи среди бедной растительности.

Именно такая суровая школа жизни закалила вид, сделав его невосприимчивым к сильным морозам, метелей или густых снегов. Однако на территории Чернобыльского заповедника ситуация для копытных выглядит совсем иначе, чем в полупустынях. Исследователи подчеркивают, что здесь животные оказались даже в гораздо более благоприятных условиях. Где бы ни находился конь – в густом лесу, на просторных лугах, бывших сельскохозяйственных полях или в уютных оврагах – он всегда может найти достаточно корма для поддержания сил. Большое количество растительности в зоне отчуждения позволяет животным не только выживать, но и чувствовать себя вполне комфортно даже в период длительных холодов.

Редкое животное попало на видео

Ученые с иронией отмечают, что снегопады, которые могли бы парализовать жизнь в населенных пунктах, для этих диких жителей является лишь небольшим неудобством, ведь снега им буквально по колено. Обнародованные Чернобыльским Радиационно-экологическим Биосферным Заповедником кадры, автором которых стал Эндрю Саймон, подчеркивают величие этих животных, которые гармонично вписались в экосистему Полесья. Лошади Пржевальского не просто адаптировались к радиационной зоне, но и превратились в ее полноправных хозяев, доказывая, что природные инстинкты и генетическая выносливость позволяют преодолевать любые климатические вызовы.

Даже при экстремальных температурных условиях лошади продолжают активно передвигаться по заповеднику, не проявляя признаков дискомфорта. Богатая кормовая база Чернобыля стала ключевым фактором, который обеспечил успешное размножение и расселение этого вида на территориях, где когда-то доминировал человек.

Сегодня эти редкие животные являются живым доказательством того, как дикая природа способна восстанавливать свой баланс, превращая бывшие зоны техногенных катастроф в безопасные гавани для краснокнижных видов.