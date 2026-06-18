Прототип Стоунхенджа знайшли за кілька кілометрів від знаменитого монумента

Поблизу найвідомішої мегалітичної пам'ятки світу дослідники виявили сліди споруди, яка може змінити уявлення про витоки британської астрономії. Знахідка свідчить, що задовго до появи велетенських каменів люди вже вміли фіксувати рух небесних світил за допомогою складних дерев'яних конструкцій.

Що було до Стоунхенджа

Археологи виявили залишки дерев'яної споруди, збудованої 5000 років тому, всього за 5 кілометрів від легендарного Стоунхенджа. Цей об'єкт, розташований у селі Булфорд, з'явився приблизно за 500 років до того, як люди почали зводити знамените кам'яне коло. Про це повідомляє видання New Scientist.

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Дослідники вважають знахідку раннім прототипом монумента, оскільки вона так само орієнтована на точки сходу та заходу сонця під час літнього сонцестояння.

Що ми маємо зараз, уперше, – це фактичний доказ того, що ці люди були здатні фіксувати рух сонця,

– прокоментував Філ Гардінг, керівник розкопок у Wessex Archaeology.

Команда фахівців виявила пам'ятку під час підготовки до будівництва житла для 5000 військовослужбовців Міністерства оборони Великої Британії. Розкопки тривали у 2015 – 2017 роках, проте результати детальних аналізів оприлюднили лише зараз, пише ScienceAlert.

Найцікавішим елементом виявилися дві глибокі ями, розташовані на відстані 120 метрів одна від одної. Сьогодні одна з них знаходиться на невеликому полі, а інша, ймовірно, опинилася прямо під вітальнею одного з новозбудованих приватних будинків. Науковці з'ясували, що ці ями колись тримали масивні дерев'яні стовпи з ясена заввишки близько 4 метрів.



Реконструкція того, як могли виглядати стародавні зібрання на цьому місці / Зображення Marijane Porter, Wessex Archaeology

Астрономічна точність стародавніх будівельників

Завдяки радіовуглецевому датуванню археологи встановили, що об'єкт активно використовували близько 2950 року до нашої ери. Хоча будівництво самого Стоунхенджа розпочали приблизно в той самий час (близько 3100 року до нашої ери), кам'яні колони, орієнтовані на сонце, з'явилися там лише через пів тисячоліття. Це робить знахідку в Булфорді одним із найдавніших прикладів архітектури, пов'язаної з астрономічними явищами, на Британських островах.

Для перевірки точності орієнтації Wessex Archaeology залучили Фабіо Сілву, археолога, який спеціалізується на дослідженні неба. Використовуючи 3D-моделювання ландшафту та дані про рух сонця тисячі років тому, він підтвердив, що лінія між стовпами ідеально збігалася з точкою сходу сонця під час літнього сонцестояння.

Попри те, що математичне відхилення становило близько 1 градуса, Сілва пояснив це шириною самих стовпів, яка сягала 50 сантиметрів. Якщо врахувати цей розмір, точність виявляється абсолютною. Ймовірність випадкового збігу в такому випадку становить менше ніж 0,5 відсотка.

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Ритуали, свята і зв'язок із далекою північчю

Окрім головних стовпів, археологи розкопали 48 менших ям, де знайшли кераміку, кістки тварин, оброблений кремінь і деревне вугілля. Серед артефактів виділяється рідкісний дископодібний ніж, який науковці інтерпретують як символічне зображення сонця. Ці знахідки вказують на те, що Булфорд був місцем масових святкувань та релігійних обрядів, які збирали десятки чи й сотні людей.



Ніж із кременю, знайдений у Булфорді / Фото Wessex Archaeology

Це, ймовірно, їхній спосіб сказати своїм божествам: будь ласка, пам'ятайте про нас, тримайте нас у теплі й безпеці,

– додав доктор Метт Лейверс, старший менеджер із досліджень у Wessex Archaeology.

Дослідження також виявило несподівані культурні зв'язки. Частина знайденої кераміки майже не відрізняється від зразків, які виготовляли в той самий час на Оркнейських островах – архіпелазі на крайній півночі Шотландії. Це підкріплює теорію про тісні контакти між мешканцями різних кінців Британських островів у доісторичні часи.



Шматок кераміки, знайдений у Булфорді / Фото Wessex Archaeology

До слова, нещодавні дослідження також довели, що 6-тонний "Вівтарний камінь" Стоунхенджа привезли саме з північно-східної Шотландії, а не з Уельсу, як вважали раніше.

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Булфорд не був єдиним місцем, де люди цікавилися небом. Поруч, у Ларкхіллі, існує ще давніша споруда, датована 3700 роком до нашої ери, вхід якої також спрямований на схід сонця. Це свідчить про те, що неолітичні громади впродовж тисячоліть інтегрували сонячні цикли у свою архітектуру, поступово вдосконалюючи методи спостереження, що врешті-решт призвело до створення величного Стоунхенджа.