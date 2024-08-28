Ілон Маск представив суперкомп’ютер Cortex, розроблений для Tesla

Ілон Маск представив новий суперкомп'ютер Tesla під назвою Cortex, який може стати одним із найбільших у світі, але він ще не повністю готовий. Генеральний директор компанії назвав цей проєкт критично важливим, оскільки за останні кілька років автовиробник змістив фокус на штучний інтелект, який потребує великої обчислювальної потужності.

Що відомо про Cortex

Не так давно ми дізналися, що Tesla має проблеми з будівництвом нового розширення на заводі Gigafactory в Техасі, яке потрібне для розміщення нового гігантського суперкомп'ютера, що навчатиме штучний інтелект Tesla. Тоді ми дізналися, що метою компанії є будівництво кластера потужністю 100 мегаватів до серпня, щоб встигнути до презентації роботаксі.

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Щоб зосередити будівельні ресурси на розширенні, Маск навіть скасував інші проєкти Tesla. Але пізніше мільярдер повідомив, що нова мета – 500 мегаватів, що потребуватиме ще більше часу.

Tesla планує збільшити потужність кластера і використовувати половину процесорів NVIDIA та половину власного обладнання для штучного інтелекту. Компанія планує використовувати цю обчислювальну потужність для навчання нейронних мереж, щоб забезпечити давно обіцяну можливість самокерованого водіння.

26 серпня Маск опублікував відео, в якому показав кластер суперкомп'ютерів, який тепер називається Cortex:

У ролику показана лише невелика частина кластера, яка ще не завершена і не працює належним чином. Джерела, знайомі з цим питанням, повідомили журналістам, що наразі кластер працює на тимчасовій системі охолодження, і що він не буде повністю працездатним, поки не буде завершено будівництво холодильної установки.

Крім того, Tesla потребує більше мережевих фідерів (периферійний маршрут або відгалуження в мережі, який з'єднує менші або віддалені вузли з маршрутом або відгалуженням, що забезпечує більш інтенсивний трафік). Дехто вважає, що новий кластер не буде готовий до жовтня, і саме тому нібито й було перенесено презентацію Tesla Robotaxi.