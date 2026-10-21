На Місяць уперше відправлять суперкомп'ютер зі штучним інтелектом

Компанія Astrolab готується запустити на Місяць ровер FLIP, на борту якого розмістять суперкомп'ютер Spaceborne Computer-4. Ця місія вперше випробує технології штучного інтелекту та графічні процесори на поверхні супутника Землі.

Випробування штучного інтелекту в екстремальних умовах

Як повідомляє Space.com, безпілотний місяцехід FLIP вирушить до південного полюса Місяця на посадковому модулі Griffin у межах місії Griffin-1. Каліфорнійська компанія Astrolab є однією з двох команд, які NASA обрало для створення транспорту за програмою Artemis, тож поточний запуск закладе основу для майбутніх пілотованих експедицій.

Ми відправляємо перший суперкомп'ютер від HPE на поверхню Місяця пізніше цього року, доставляючи перший графічний процесор на Місяць і проводячи перші експерименти зі штучним інтелектом на Місяці. Вони відкривають нові горизонти і випереджають свій час,

– прокоментував засновник і генеральний директор Astrolab Джарет Метьюз.

Обчислювальний модуль Spaceborne Computer-4 від компанії Hewlett Packard Enterprise вирізняється компактними розмірами, малою масою, відсутністю вентиляторів та повністю автономною конструкцією. Інженери використали теплопровідний алюмінієвий корпус і 64-розрядний центральний процесор із низьким енергоспоживанням разом із графічним чипом. Комп'ютер під'єднають до рідинної системи охолодження ровера, а енергію постачатимуть акумулятори та сонячні панелі FLIP. Для зберігання інформації застосовують твердотільні накопичувачі компанії KIOXIA.

Марсіанський досвід і навігація без GPS

Головне завдання полягає в перевірці життєздатності електроніки в суворих умовах південного полюса Місяця. Роверу доведеться працювати цілий рік і витримувати тривалі місячні ночі, коли повна темрява і холод тривають понад 150 годин поспіль. Окрім перевірки надійності, суперкомп'ютер оброблятиме візуальні дані, здійснюватиме автономні спостереження, аналізуватиме рельєф і проводитиме картографування місцевості. Спеціальний програмний контейнер забезпечить стабільну роботу сервісів штучного інтелекту безпосередньо на борту апарата.

Один з експериментів, який запускатимуть на космічному комп'ютері на Місяці, – це експеримент із програмним забезпеченням для локалізації від JPL. Його використовували на Марсі, і це буде перший випадок його застосування на Місяці,

– додав Джарет Метьюз.

Оскільки на Місяці немає супутникової навігації GPS, орієнтуватися на місцевості надзвичайно складно. Спеціальний алгоритм машинного навчання від Лабораторії реактивного руху NASA порівнюватиме знімки навколишнього середовища з картою в пам'яті, що дозволить машині самостійно визначати своє положення й обходити небезпечні кратери під час подорожей на сотні кілометрів.

Що ще доставить місія Griffin-1

Місію Griffin-1 організовує компанія Astrobotic із Піттсбурга в межах програми комерційної доставки вантажів від NASA. Посадковий модуль Griffin також доставить на супутник невеликий ровер CubeRover, оптичну навігаційну систему LandCam-X та мініатюрний архів людської культури Nanofiche GLPH.

Успішне тестування передових систем дасть змогу в майбутньому надати астронавтам автономні обчислювальні інструменти, позбавивши їх потреби постійно передавати масиви інформації на сервери на Землі.