5 листопада, 17:00
Найяскравіша повня року: коли почнеться листопадовий супермісяць

Артур Зайонц
Основні тези
  • Листопадова суперповня настане 5 листопада 2025 року, коли Місяць буде найближче до Землі, що зробить його більшим і яскравішим.
  • Суперповня може вплинути на рівень припливів, спричиняючи "король-приливи", особливо на узбережжях, але значних метео-катастроф не очікується.

Повня листопада, відома як "Бобровий місяць", настане вже 5 листопада. У цей день місяць буде найближче до Землі за рік, що робить його супермісяцем – він з'явиться більшим і яскравішим, ніж зазвичай. Подія буде добре помітна в більшості регіонів світу.

Листопадова повня цього року обіцяє стати однією з найяскравіших астрономічних подій осені. Вона настане 5 листопада 2025 року о 15:19 за київським часом. Саме в цей момент Місяць досягне максимальної повноти своєї освітленої фази, пояснює 24 Канал.

Коли і чому повня листопада буде особливою?

Ця повня є не просто черговою – вона набуде статусу суперповні. Яки пише TimeandDate, у цей день Місяць опиниться на відстані приблизно 356 978 км від Землі, що робить її найближчою до планети у 2025 році.

Такий збіг спричиняє візуальне збільшення – супермісяць виглядатиме приблизно на 8% більшим і до 16% яскравішим, ніж зазвичай. За даними The Guardian, яскравість може зрости навіть до 30%.

Ця повня має декілька традиційних назв.

  • Найпоширеніша – Beaver Moon (Боброва повня). Назва походить від традицій корінних народів Північної Америки, які саме в цей період розставляли пастки на бобрів або спостерігали активну підготовку тварин до зими.

  • За інформацією ABC News, інколи цей місяць також називають Hunter’s Moon (Місяць мисливця) або Frost Moon (Морозний місяць) – обидві назви символізують настання холодів і завершення осіннього сезону.

Коли спостерігати найяскравіший місяць року? 

Як пише The Washington Post, найкращий момент для спостереження – схід Місяця одразу після заходу сонця. Саме тоді він здається найбільшим через так звану "місячну ілюзію": коли небесне тіло низько над горизонтом, мозок сприймає його більшим, ніж високо в небі.

Жодне спеціальне обладнання не знадобиться – достатньо чистого неба та відкритого горизонту. Однак, якщо ви плануєте фотографувати повню, вам точно не завадить штатив, бінокль або телескоп.

Тож якщо хочете побачити Місяць у максимально ефектному світлі – варто приготуватися та звільнити вечір від справ. Осіння суперповня – це можливість побачити вражаючу красу космосу без телескопа та зайвих підготовок.

Чи вплине супермісць на припливи та погоду?

Так, супермісць може впливати на рівень припливів: коли місяць ближче до Землі і в фазі повні, виникають "королівські приливи" (king tides) – максимально високі припливи.

Наприклад, у США це вже прогнозується для узбережжя Флориди та Тихоокеанського Північ-Заходу, інформує The Washington Post. Хоча значних метео-подій через цей місяць не очікують, людям у прибережних зонах варто бути уважними до підвищення рівня води.