Найяскравіша повня року: коли почнеться листопадовий супермісяць

Повня листопада, відома як "Бобровий місяць", настане вже 5 листопада. У цей день місяць буде найближче до Землі за рік, що робить його супермісяцем – він з'явиться більшим і яскравішим, ніж зазвичай. Подія буде добре помітна в більшості регіонів світу.

Листопадова повня цього року обіцяє стати однією з найяскравіших астрономічних подій осені. Вона настане 5 листопада 2025 року о 15:19 за київським часом. Саме в цей момент Місяць досягне максимальної повноти своєї освітленої фази, пояснює 24 Канал.

Коли і чому повня листопада буде особливою?

Ця повня є не просто черговою – вона набуде статусу суперповні. Яки пише TimeandDate, у цей день Місяць опиниться на відстані приблизно 356 978 км від Землі, що робить її найближчою до планети у 2025 році.

Такий збіг спричиняє візуальне збільшення – супермісяць виглядатиме приблизно на 8% більшим і до 16% яскравішим, ніж зазвичай. За даними The Guardian, яскравість може зрости навіть до 30%.

Ця повня має декілька традиційних назв.

Найпоширеніша – Beaver Moon (Боброва повня) . Назва походить від традицій корінних народів Північної Америки, які саме в цей період розставляли пастки на бобрів або спостерігали активну підготовку тварин до зими.

За інформацією ABC News, інколи цей місяць також називають Hunter’s Moon (Місяць мисливця) або Frost Moon (Морозний місяць) – обидві назви символізують настання холодів і завершення осіннього сезону.

Коли спостерігати найяскравіший місяць року?

Як пише The Washington Post, найкращий момент для спостереження – схід Місяця одразу після заходу сонця. Саме тоді він здається найбільшим через так звану "місячну ілюзію": коли небесне тіло низько над горизонтом, мозок сприймає його більшим, ніж високо в небі.

Жодне спеціальне обладнання не знадобиться – достатньо чистого неба та відкритого горизонту. Однак, якщо ви плануєте фотографувати повню, вам точно не завадить штатив, бінокль або телескоп.

Тож якщо хочете побачити Місяць у максимально ефектному світлі – варто приготуватися та звільнити вечір від справ. Осіння суперповня – це можливість побачити вражаючу красу космосу без телескопа та зайвих підготовок.

Чи вплине супермісць на припливи та погоду?

Так, супермісць може впливати на рівень припливів: коли місяць ближче до Землі і в фазі повні, виникають "королівські приливи" (king tides) – максимально високі припливи.

Наприклад, у США це вже прогнозується для узбережжя Флориди та Тихоокеанського Північ-Заходу, інформує The Washington Post. Хоча значних метео-подій через цей місяць не очікують, людям у прибережних зонах варто бути уважними до підвищення рівня води.