Листопадовий супермісяць досягає піку 24 листопада. В Україні це відбувається невдовзі після сходу Місяця, тож дивитися на нього найкраще ввечері.

Що таке бобровий супермісяць

Листопадова повня припадає на 23 – 24 листопада. Це супермісяць, тобто повня в момент, коли Місяць перебуває найближче до Землі на своїй орбіті. Орбіта Місяця не ідеальне коло, а злегка витягнутий овал. Найближчу точку називають перигеєм, найдальшу – апогеєм, пише 24 Канал.

У перигеї повний Місяць може виглядати на 14 відсотків більшим і на 30 відсотків яскравішим, ніж в апогеї. Найближче до Землі цей супермісяць опиниться на відстані 360 768 кілометрів. Це перша повня із серії супермісяців поспіль.

Коли дивитися в Україні

Пік освітленості настає о 9:54 за східним часом США. За київським часом це приблизно 16:54. Сонце зайде в Києві о 15:59, у Львові о 16:14. Місяць почне з'являтися з-за горизонту о 15:50 за Києвом. Це означає, що в момент свого максимуму Місяць буде не дуже високо над горизонтом, тому його можуть закривати будинки й високі дерева.

Фахівець NASA Ной Петро додав, що цей Місяць буде приблизно на 17 відсотків більшим і на 30 відсотків яскравішим за найменшу повню року. Тому це особливий момент, який не варто пропускати.

Низько над горизонтом Місяць може виглядати гігантським. Це оптична ілюзія, яка не пов'язана із супермісяцем: її видно за будь-якої повні. Вчені досі точно не знають її причин. Імовірно, мозок порівнює Місяць із деревами й дахами на обрії, і вони здаються крихітними на його тлі.

Зайде Місяць за горизонт аж після 8 ранку, тому у вас буде вдосталь часу, щоб насолодитися видовищем, якщо, звісно, вам пощастить і небо не буде закрите хмарами.

Що ще можна побачити

Ліворуч від Місяця спробуйте знайти зоряні скупчення Плеяди та Гіади. Яскравий блиск повні ускладнить пошук, тому візьміть бінокль. Гіади легше знайти за яскравою зіркою Альдебаран. 24 листопада Місяць опиниться між двома скупченнями. Бінокль чи телескоп покажуть кратери та темні рівнини, які називають місячними морями. Їх утворили давні потоки лави. Під час повні вирізняються промені навколо кратерів Тихо та Коперник, які утворилися від викидів давніх ударів.

Унікальна назва повні

Цей місяць називають бобровим. Назва походить від корінних американців, які давали унікальні імена всім повням. Це пов'язане з порою року, коли бобри готуються до зими.

Що далі

Грудневий холодний місяць досягне піку 23 грудня і стане найбільшим супермісяцем року. 22 січня 2027 року настане вовчий місяць. Тож нас очікують три супермісяці поспіль.