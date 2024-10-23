Супутник Boeing розлетівся на частини прямо на орбіті, але ніхто не знає, чому

Супутник виробництва Boeing, яким користується провайдер Intelsat, загадково розлетівся на шматки на геостаціонарній орбіті цими вихідними. Згідно з офіційним повідомленням, апарат було "повністю втрачено" без надії на повернення.

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Наразі незрозуміло, що саме спричинило руйнацію супутника. Космічні сили США оголосили, що "відстежують близько 20 пов'язаних між собою уламків", але не спостерігають жодних безпосередніх загроз. Тим часом компанія ExoAnalytic Solutions, що займається відстеженням космічного простору, повідомила журналістам, що відстежує 57 пов'язаних уламків.

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Хоча експерти ще не з'ясували точну причину розпаду супутника, цей інцидент слугує черговим нагадуванням про обмежений термін служби супутників, а також про постійну загрозу зіткнення космічного сміття з корисними об'єктами на орбіті. Лише на початку жовтня дослідники з компанії LeoLabs, що займається орбітальним картографуванням, назвали катастрофи за участю космічного сміття неминучими, а тепер ми, ймовірно, маємо одну таку.

Супутник вагою 6600 кілограмів і розміром приблизно з мінівен був розроблений і виготовлений компанією Boeing Space Systems і запущений у 2016 році. Він забезпечував широкосмуговий зв'язок, у тому числі інтернет і телефонний зв'язок, для частини Європи, Африки і більшої частини Азії.



Художнє зображення IS-29e / Фото Boeing

IS-33e був другим супутником, запущеним у рамках платформи "наступного покоління" EpicNG компанії Boeing. Перший, який отримав назву IS-29e, вийшов з ладу через витік палива в силовій установці. Компанія Intelsat оголосила про повну втрату того супутника у квітні 2019 року, пізніше пояснивши це або ударом мікрометеорита, або сонячною активністю.

Однак, що призвело до того, що IS-33e розпався на орбіті, залишається незрозумілим. Представники Intesalt помітили, що незабаром після запуску вісім років тому супутник використовував набагато більше палива, ніж потрібно для підтримання орбіти, що забрало в нього 3,5 роки з його потенційного 15-річного терміну служби.