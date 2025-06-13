Поліція по всьому світу вдарила одночасно по 20 тисячам доменів, якими користувалися хакери

У межах масштабної міжнародної операції під координацією Інтерполу правоохоронці у 26 країнах провели одночасний удар по інфраструктурі кіберзлочинців, знешкодивши десятки тисяч онлайн-ресурсів і заарештувавши десятки осіб.

Масштабна операція проти хакерів

Інтерпол провів одну з найпотужніших глобальних кібероперацій у відповідь на загрозу, яку становлять так звані інфостілери, що перекладається як "викрадачі інформації" (infostealers). Це шкідливе програмне забезпечення, призначене для викрадення персональних і фінансових даних у компаній, урядів та звичайних користувачів. У період з січня по квітень 2025 року в межах операції Secure правоохоронні органи у 26 країнах ліквідували понад 20 000 доменів і IP-адрес, які використовувалися для розповсюдження інфікованих вірусами програм, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bleeping Computer.

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Під час операції також вилучили 41 сервер, заарештували 32 підозрюваних та конфіскували понад 100 гігабайтів викрадених даних. Повідомлення про загрозу отримали 216 000 осіб, дані яких потенційно опинилися в руках зловмисників.

Викрадену інформацію – від логінів і паролів до файлів cookie та реквізитів криптогаманців – кіберзлочинці збирали у вигляді так званих "логів" і продавали на чорному ринку або використовували для атак на окремих осіб та компанії. Зловмисники рекламували свої послуги у даркнеті й через Telegram.

Один із найгучніших епізодів операції зафіксовано в Гонконзі, де місцева поліція виявила 117 командно-контрольних серверів у 89 різних провайдерів. Ці сервери використовувалися для фішингу, онлайн-шахрайства та маніпуляцій у соцмережах. В'єтнамська поліція затримала 18 підозрюваних, серед яких був лідер угруповання, що продавало корпоративні облікові записи.

Згідно зі звітом Group-IB, операція вплинула на інфраструктуру, пов’язану з кількома відомими інфокрадіями – Lumma, RisePro та META Stealer. Експерти простежили дії операторів шкідливих програм, включно з Telegram-акаунтами та маркетинговими каналами в даркнеті.

Операція Secure стала можливою завдяки співпраці низки компаній, які надали критично важливі аналітичні дані щодо діяльності інфокрадіїв і їхньої інфраструктури. Серед них – відстеження активності шкідливого ПЗ навіть у додатках для iPhone та різке зростання атак на користувачів Mac.

За останні роки інфокрадії стали однією з головних загроз у кіберпросторі. Їх пов’язують із масштабними інцидентами, що зачепили великі компанії, як-от UnitedHealth, PowerSchool, HotTopic, CircleCI та Snowflake.

Географія операції

До операції долучилися правоохоронці з 26 країн, серед яких Бруней, Камбоджа, Фіджі, Гонконг, Індія, Індонезія, Японія, Казахстан, Кірібаті, Корея, Лаос, Макао, Малайзія, Мальдіви, Науру, Непал, Папуа-Нова Гвінея, Філіппіни, Самоа, Сінгапур, Соломонові острови, Шрі-Ланка, Таїланд, Тимор-Лешті, Тонга, Вануату та В'єтнам.