Найгірший день за 40 років: IT-гіганти втратили 1 трильйон доларів капіталізації у понеділок
Джерело:CNBC
Технологічні гіганти зазнали нищівного фінансового удару та втратили близько 1 трильйона доларів ринкової вартості за лічені хвилини після відкриття торгів у понеділок. Експерти назвали цю подію одним з найгірших днів на фондовій біржі за останні 40 років.
Компанія Nvidia, яка очолила список, втратила понад 300 мільярдів доларів з початком торгів, хоча невдовзі їй вдалося відновити близько половини цих втрат. Спочатку акції виробника чипів впали на 7%.
А тим часом Суд США визнав незаконною монополію Google на ринку пошукових систем
Ринкова вартість Nvidia раніше перевищувала 3 трильйони доларів, що робило її найдорожчою компанією у світі, але тепер вона впала до рівня нижче 2,5 трильйона доларів.
Apple і Amazon також зіткнулися з істотним падінням: їхня ринкова вартість зменшилася на 224 мільярди доларів і 109 мільярдів доларів відповідно.
Загалом, сукупні втрати Meta, Microsoft, Alphabet, Tesla та інших семи найбільших технологічних компаній наблизилися до 995 мільярдів у перші моменти торгів. Попри незначне відновлення після продовження торгів, вплив був суттєвим.Високотехнологічний індекс NASDAQ зазнав різкого падіння на 5,8% протягом перших хвилин після відкриття біржі, а індекс S&P 500, який включає найбільші американські компанії, впав на 3,9%.
Ринок криптовалют також сильно постраждав: з неділі вартість біткоїна впала на 18% з 60 000 доларів до 49 000 доларів, хоча згодом вона відновилася до 54 000 доларів. Весь ринок альткоїнів також увійшов у червону зону.
"Чорний понеділок" 2024
Потрясіння на ринку порівнюють з "чорним понеділком" 1987 року, коли індекс Доу-Джонса зазнав найзначнішого падіння в історії. Спад понеділка послідував за серйозним падінням котирувань акцій в Токіо, Тайвані та Стамбулі ще до відкриття торгів у США. Зокрема, японський індекс Nikkei 225 обвалився на 12%.
Одним з головних чинників такої поведінки ринку є переглянуті прогнози щодо рівня безробіття в США, який тепер, як очікується, зросте до 4,3%, що сигналізує про потенційні економічні проблеми. Цей прогноз викликав широкі побоювання щодо рецесії в США.
Крім того, рішення фонду Уоррена Баффета продати половину своєї частки в Apple і обвал фондового ринку Японії сприяли масовому розпродажу акцій.
Без ШІ не обійшлося
Експерти також вказують на завищені очікування щодо технологій штучного інтелекту як на потенційний ринковий ризик.
- Goldman Sachs нещодавно наголосив, що компанії надмірно інвестують у технології штучного інтелекту, які наразі мають обмежену практичну цінність.
- Elliott Management, один з найбільших у світі хедж-фондів, звернувся до своїх клієнтів із заявою про те, що компанія Nvidia, ключовий гравець у ланцюжку поставок апаратного забезпечення для ШІ, перебуває в "мильній бульбашці", а галас навколо ШІ "переоцінений".
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Найбільший у світі банк JPMorgan оцінює ймовірність рецесії в економіці США у 50%, що відображає підвищене занепокоєння серед фінансових експертів та учасників ринку.